​​​​​​​إدارة المحروقات: مستمرون في عملية توزيع المازوت على مزارعي شمال وشرق سوريا

يعتمد أغلب أهالي مناطق شمال وشرق سوريا على الزراعة في معيشتهم بشقّيها المروي والبعلي، وتعتبر الزراعة مصدر الدخل الرئيس لكافة أهالي المنطقة، لكن هذا العام كانت نسبة الأمطار قليلة جدًّا، مما سبّب تخوفًا لدى المزارعين من الخسارة بالمحاصيل.

وبهذا الصدد بادرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بدعم المزارعين بمادة المازوت لري كافة المحاصيل الشتوية بسعر 75 ل س لليتر الواحد.

الرئيس المشترك للإدارة العامة للمحروقات في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، صادق محمد، أكد أنهم مستمرون في توزيع المحروقات في كافة مناطق شمال وشرق سوريا حتى توزيع كافة مخصصات المزارعين.

وأوضح "قمنا بتوزيع الدفعة الأولى من مخصصات الزراعة من المحروقات في إقليم الجزيرة والدفعة الثانية سيتم الانتهاء منها نهاية هذا الشهر، وفي إقليم الفرات قمنا بتوزيع دفعتين والدفعة الثالثة العمل جارٍ عليها، وفي منبج والطبقة تم توزيع 3دفعات والعمل جارٍ على توزيع الدفعة الرابعة".

وأضاف صادق محمد "في مدينة الرقة ودير الزور يتم توزيع الدفعة الأولى، وذلك بسبب التأخير في توزيع مازوت التدفئة الذي أثر سلبًا على توزيع المحروقات على المزارعين".

وبيّن صادق محمد "نقوم بتوزيع 4دفعات من المازوت لمحصول القمح و3 دفعات للبقوليات، ودفعتين للشعير، وأضاف نظرًا لقلة الأمطار قمنا بزيادة دفعة أخرى لمحصول القمح، وسيتم توزيع 5 دفعات لمحصول القمح في كافة المناطق".

وكانت الإدارة الذاتية قد خصصت كمية 15ليترًا من المازوت للدونم الواحد في الرية الواحدة من الآبار، و7 ليترات للدونم الذي يتم ريه عن طريق استجرار المياه من الأنهار.

وخلال الشهر القادم سيتم توزيع مادة المحروقات أيضًا لمزارعي الأشجار، حيث سيتم تخصيص5 ليترات للدونم الواحد منها، وسيتم العمل على توزيعها خلال الشهر القادم حسب ما ذكر صادق محمد.

وأشار صادق محمد خلال حديثه "سنعمل على تجهيز دراسة لدعم الآليات التي ستعمل في موسم الحصاد، بالإضافة إلى وضع دراسة لدعم الموسم الصيفي بالمحروقات أيضًا".

واختتم صادق محمد حديثه بالقول "نحن مستمرون في توزيع مادة المازوت للمزارعين حتى توزيع كافة الدفعات التي تم تخصيصها لهم للمساهمة في إنجاح الموسم الزراعي لهذا العام".

وكانت الإدارة العامة للمحروقات في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد وزعت خلال الشهر المنصرم 24مليون و218 ألف و749 ليترًا من المازوت على كافة أصحاب الأراضي الزراعية المروية.

والجدير بالذكر أنه تبلغ نسبة الأراضي البعلية أكثر من 75 بالمئة من إجمالي الأراضي القابلة للزراعة في مناطق شمال وشرق سوريا، التي يعتمد مزارعوها على الأمطار، إلا أن الأمطار قليلة هذا العام، وفي حال استمر شح الأمطار في المنطقة فإن ذلك سيؤثر سلبًا على الأهالي واقتصاد المنطقة.

(د ج)

ANHA