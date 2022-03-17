​​​​​​​إدارة المحروقات العامة تكشف سبب نقص المازوت المخصص للتدفئة وللمركبات

تشهد محطات المحروقات اكتظاظاً للسيارات التي تعمل على مادة المازوت (الديزل)، لنقص الكمية المخصصة لهم، بينما أوقفت الإدارة العامة للمحروقات توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة في شمال وشرق سوريا في ظل شكاوى كثيرة قدمها المواطنون لعدم حصولهم على كفايتهم من المادة.

وفي تصريح لوكالتنا، قال الرئيس المشترك لإدارة المحروقات العامة، إن قرار إيقاف الدفعة الثانية من مازوت التدفئة وإنقاص الكمية المخصصة للسيارات، كان اضطرارياً لدعم القطاع الزراعي بالمحروقات اللازمة لري المحاصيل.

وبحسب صادق الخلف أن هذا الإيقاف جاء لإنقاذ محصول القمح المروي بالدرجة الأولى في ظل قلة الهطولات المطرية.

إلى جانب ذلك يشتكي بعض المزارعين أيضاً من عدم حصولهم على كفاية مساحاتهم الزراعية من مادة المازوت، وعن ذلك أشار الخلف " نؤكد دعمنا للمزارعين ومنحنا للإدارات في شمال وشرق سوريا مخصصاتها وفق دفعات، مطالباً المزارعين ممن لم يحصل على مخصصاته تقديم الشكاوى للإدارة العامة ومديريات الزراعة".

وأشار إلى أن عدداً من الإدارات تسلمت الدفعة الثالثة من مخصصات الزراعة، وتُسلم الكميات لمديريات الزراعة والتي بدورها تُسلم المزارعين مخصصاتهم، بشرط أن يكون قد حصل رخصة لذلك.

وأردف حديثه بالقول "في العام الماضي منحنا المزارعين خمس دفعات وهي تكفي لخمس ’’ريات’’ لمحصول القمح، ولكن في الموسم الحالي سيتغير الوضع طبقاً للأحوال الجوية ففي حال انقطاع المطر، سنزيد الدفعات لأكثر من خمس".

وكشف صادق محمد الخلف عن دراسة لزيادة مخصصات الإدارات من المحروقات.

(سـ)

ANHA