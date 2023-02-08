​​​​​​​إدارة عفرين والشهباء تقدم المساعدات للأسر الوافدة من حلب

تفقدت الرئاسة المشتركة لمجلس المقاطعتين بكر علو وملك الحسين وممثلون عن مؤسسات مجلس مقاطعتي عفرين والشهباء، أوضاع الأسر التي قصدت مقاطعة الشهباء، وذلك في مخيم سردم بقرية تل سوسن، ووعدت بتوفير احتياجات الأسر الوافدة وتوفير أماكن آمنة لهم.

قال الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة عفرين والشهباء بكر علو في لقاء مع وكالتنا، بأن عدد الوافدين من حيي الشيخ مقصود والأشرفية تجاوز 1200 أسرة حتى صباح اليوم، في حصيلة مرشحة للارتفاع.

وبيّن علو أن عدد الوافدين قد يرتفع، لكنه تابع بالقول " لكن الطريق الواصل بين مدينة حلب ومقاطعة الشهباء غير آمن بسبب الحصار المفروض من قبل حكومة دمشق على المقاطعة".

وأشار علو إلى أنهم وبالإمكانيات الضئيلة قدموا المساعدات للأهالي من مواد غذائية واحتياجات المنزلية، منوهاً أن "جميع الأهالي تكاتفوا وقدموا المساعدة للذين قدموا من حيي الشيخ مقصود والأشرفية دون انتظار أحد، ونحن بدورنا عملنا ما بوسعنا لتوفير احتياجات الأهالي".

واختتم الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة عفرين والشهباء بكر علو، أنهم ورغم الظروف الصعبة مستعدون لاستقبال الأهالي في مختلف المناطق السورية في مقاطعة الشهباء.

(ج س)

ANHA