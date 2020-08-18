​​​​​​​إدانة عضو بحزب الله في قضية اغتيال رفيق الحريري ونجل الأخير يقبل بالحكم

ودانت المحكمة سليم عياش العضو في حزب الله بجريمة قتل الحريري، بينما برأت 3 متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة.

وأشارت المحكمة إلى أنه لا يمكن تحديد عدد المتورطين في التفجير، وأن المتهمين يرتبطون بجهة منظمة، وأن الأدلة تشير إلى أن الاغتيال كان سياسياً، حيث إن "الهدف المنشود من اغتيال الحريري زعزعة استقرار لبنان". إلا أنها أوضحت أن "لا أدلة عن الجهة التي وجهت المتهمين لاغتيال الحريري".

وبدوره قال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، إن العدالة بحق قتلة (رفيق) الحريري سيتم تنفيذها، مضيفاً: "نقبل حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان".

(ي ح)