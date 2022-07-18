​​​​​​​إدانات ومطالبات بملاحقة ومحاسبة مرتكبي جريمة قتل الإعلامية

أدلى كل من عدالة المرأة في مؤتمر ستار بحي الشيخ مقصود في حلب، ومكاتب تجمع نساء زنوبيا في الرقة ومنبج ودير الزور، ببيانات منفصلة، حول جريمة قتل إعلامية لجنة المرأة بمجلس دير الزور المدني، منال صالح المزعل.

وأدان بيان عدالة المرأة بحلب، الذي قرئ أمام مركز عدالة المرأة الواقع في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود من قبل الإدارية فاطمة حسن، وبحضور العشرات من عضوات عدالة المرأة ومؤتمر ستار، "هذه الأفعال الشنيعة والوحشية والانتهاكات اللاأخلاقية واللاإنسانية الذي لا يتقبلها الأخلاق والقوانين والأديان على وجه الأرض، والتي تستهدف إرادة المرأة الحرة".

موضحاً "دائماً هناك استهدف للمرأة سواءً كانت مدنية أو عسكرية والتي أثبتت للعالم أجمع بأنها تناضل من أجل العدالة والمساواة وإنهاء الظلم والاستبداد، مثال (هفرين خلف وزهرة وأمينة وسوسن) والكثيرين بالطائرات المسيّرة".

ودعت عدالة المرأة في مؤتمر ستار، المنظمات الدولية والحقوقية والمنظمات النسائية الحرة في العالم المنادية بالعدالة وحقوق المرأة أن تقف صفاً واحداً ضد الانتهاكات التي تستهدف المرأة.

كما أكدت "نحن بدورنا سوف نقاوم ضد الذهنية المتمثلة بالسلطة التي لا تقبل المرأة الحرة؛ لأن المرأة دائماً هي السباقة في النضال من أجل الحرية وبذل الجهود والتضحية لتعيش الشعوب بأمان في أرضٍ تسودها المحبة والاستقرار بين كافة المكونات".

من جهته، طالب مكتب تجمع نساء زنوبيا في الرقة، قوى الأمن الداخلي ومجلس ديوان العدالة الاجتماعية بدير الزور بإنزال أقصى العقوبات على مرتكب جريمة قتل الإعلامية منال صالح المزعل.

وتجمعت العشرات من عضوات مكتب تجمع نساء زنوبيا في الرقة أمام مبنى التجمع، للإدلاء بالبيان الذي قرأته الناطقة باسم لجنة العدالة الاجتماعية بمكتب تجمع نساء زنوبيا في الرقة زهرة شلاش، وجاء في نصه:

"باسم مكتب تجمع نساء زنوبيا في الرقة وريفها، ندين ونستنكر جرائم القتل الشنيعة بحق المرأة خلال الأشهر الماضية والتي لا زالت مستمرة والمستهدف من هذه الجرائم هي المرأة".

وقال: "حصلت عدة حالات قتل في هذه الفترة ومن ضمنها جريمة قتل الإعلامية في لجنة المرأة بدير الزور، الرفيقة منال المزعل بطريقة وحشية لا يتقبلها العقل ولا الإنسانية".

مضيفاً " فأي مذهب أو دين يقبل هذا التصرف الوحشي بحق النساء اللواتي استطعن أن يثبتن جدارتهن وأنفسهن في هذا المشروع الذي ينادي بحرية المرأة ووضعها كحجر أساسي ضمن مشروع الإدارة الذاتية".

وأكد "سنوصل بدورنا صوتنا لكل من يحاول كسر إرادة المرأة وتشويه سمعتها حتى نصل إلى حل للقضاء على كل مَن يحاول أن يستهدف المرأة سواء مدنية أو عسكرية، فإن استهداف النساء يعتبر حرب خاصة بهذه الفترة لما لاقته الإدارة الذاتية من نجاح وما استهداف المرأة إلا استهداف لمشروع الأمة الديمقراطية".

ناشد تجمع نساء زنوبيا في الرقة، مجلس ديوان العدالة الاجتماعية وقوى الأمن الداخلي بملاحقة ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة وإنزال أقصى العقوبات بحقهم وحق كل مَن يرتكب الجرائم بحق المرأة والإنسانية.

في السياق، أدان مكتبي تجمع نساء زنوبيا في مدينة منبج وريفها وفي دير الزور جريمة قتل الإعلامية منال صالح المزعل، عبر بيانين منفصلين قرأته الإدارية في مكتب تجمع نساء زنوبيا في منبج فادية الرسول، بحضور عضوات المؤسسات الخاصة بالمرأة وممثلات عن الأحزاب السياسية، وذلك أمام مركز مكتب تجمع نساء زنوبيا وسط المدينة، وفي دير الزور قرأته الإدارية في لجنة المرأة ببلدة الجزرة لينا السليمان، أمام مبنى تجمع نساء زنوبيا ببلدة الكسرة بحضور ممثلات تجمع نساء زنوبيا وممثلات المجالس المدنية والمحلية في دير الزور.

وأشار البيانان إلى أن المرأة دائماً تكون الضحية بالدرجة الأولى، ضحية العادات والتقاليد المجتمعية الخاطئة، وضحية الحروب والذهنيات والعقليات المتحجرة الرجعية التي لا تؤمن بهوية المرأة وحريتها والتي تستقوي عليها وتنظر لها "على أنها عبدة ومخلوق ضعيف لا حقوق لها"، وطالبا الجهات المعنية بإنزال أشد العقوبات بحق القاتل وأن تأخذ العدالة مجراها الصحيح.

(كروب/ي م)

ANHA