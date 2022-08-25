​​​​​​​إدانات نسائية شديدة اللهجة للهجمات التركية واستهدافها للمركز التعليمي الخاص بالبنات

أدلى مجلس المرأة في الإدارة العامة للمدارس في شمال وشرق سوريا ومؤتمر ستار، ببيان إلى الرأي العام، تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، واستهدافه للمركز التعليمي الخاص بالبنات تحت إشراف الأمم المتحدة على بعد 2 كم من قاعدة للتحالف الدولي، في قرية شموكة التابعة لمدينة الحسكة في 18 آب الجاري، وأسفر عن استشهاد 4 فتيات وإصابة 11 أخريات.

البيان قرئ أمام مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، باللغتين العربية من قبل المعلمة نادين محمود، وبالكردية من قبل المعلمة سمر حسين.

أكد البيان في مستهله تجاوز دولة الاحتلال التركي في الفترة الأخيرة "كل المعايير الإنسانية وقيم ومبادئ حقوق الجماعات والأفراد".

وأضاف: "يذكرنا ما تفعله دولة الاحتلال التركي بالسياسات نفسها الممارسة من قبل السلطنة العثمانية في نهاية عهدها البائد من حيث قيامها بالمجازر والإبادات ضد شعوب المنطقة الأصلاء الكرد والعرب والأرمن والسريان الآشوريين".

معرباً بأشد العبارات عن إدانته لعموم ممارسات الدولة التركية "بحق شعبنا وبشكل خاص الجريمة المروعة المرتكبة بحق النسوة المكافحات والمرأة المناضلة والناشطات السياسيات في الآونة الأخيرة؛ فهؤلاء من أثبتن ومثلن إرادة المرأة والمجتمع وأكدن على حق تقرير مصيرهن العادل منذ ثورة 19 تموز 2012 حتى اللحظة".

ودعا البيان بحزم "روسيا وأميركا اللتان وقعتا اتفاقات وقف إطلاق النار مع تركيا منذ عام ٢٠١٩ في أن تجبرانها من خلال هذه الاتفاقات، وإيقاف جرائمها وإنهاء سياسات الإبادة"، كما دعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياتها وإنهاء احتلال تركيا وتدخلها السافر في شؤون شمال وشرق سوريا والتعدي على سيادتها.

تقدم مجلس المرأة في الإدارة العامة للمدارس في شمال وشرق سوريا ومؤتمر ستار بتعازيه لأسر الشهداء، قائلاً: "نعزي أنفسنا وذوي وأسر شهيدات وشهداء قصف المسيّرات التركية". مؤكداً السير على درب الشهداء "لأنهم قادتنا المعنويين".

(ل م/ي م)

ANHA