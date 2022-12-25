​​​​​​​إدانات نسائية في شمال وشرق سوريا لمجزرة باريس الثانية

في سياق ردود الفعل المناهضة لمجزرة باريس الثانية، أصدرت منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، واتحاد المرأة الإيزيدية بيانين كتابيين وصلتنا نسختان عنهما.

بيان "منظمة سارا" أشار إلى تفاصيل يوم المجزرة (23 كانون الأول الجاري)، حيث استهدف "رجل مسلح" مركز أحمد كايا الثقافي الكردي الواقع في قلب العاصمة الفرنسية باريس، ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين.

وقال "مرة أخرى، ارتكبت الفاشية التركية جريمة بشعة بحق نشطاء كرد في العاصمة الفرنسية باريس"، مضيفاً "نفذت الاستخبارات التركية الإرهابية عام٢٠١٣ في باريس، عملية اغتيال بحق الناشطات الثلاثة ساكينة وليلى وفيدان، وقد تزامن مجزرة باريس الثانية مع اقتراب الذكرى العاشرة لمجزرة باريس الأولى".

أدانت المنظمة في بيانها، هذه المجزرة، وطالب الحكومة الفرنسية بالكشف الفوري عن منفذها وإظهار الحقيقة وتفاصيل العملية للرأي العام، وتقديم مرتكبي الجريمة للعدالة.

بدوره، أدان اتحاد المرأة الإيزيدية هذه المجزرة، وقال: "هذه الهجمات (مجزرة باريس) إن دلت على شيء فإنها تدل على ضعف الدول المعادية أمام حركة المرأة، حيث إن المرأة أثبتت نفسها بنضالها".

أشار البيان إلى أن مجزرة باريس الثانية ارتكبت مع اقتراب الذكرى العاشرة لمجزرة باريس الأولى والتي استهدفت الناشطات الكرديات (ساكينة جانسيز، وليلى شايلمز، وفيدان دوغان).

اتحاد المرأة الإيزيدية، جدد العهد لكافة شهيدات حركة الحرية، بمواصلة نضالهن ضد المعادين لحركة المرأة، والتصدي لكل من يحاول الاعتداء على مكتسباتها ومقدساتها.

(ي م)

ANHA