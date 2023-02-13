​​​​​​​إدانات للمؤامرة الدولية في الطبقة والرقة ودير الزور

تنديداً بالمؤامرة الدولية التي بدأت خيوطها في 9 تشرين الأول 1998، وأدت إلى اختطاف القائد عبد الله أوجلان في 15 شباط 1999، في العاصمة الكينية نيروبي، نظمت مؤسسات مجتمعية سلسلة فعاليات، في مدن الطبقة والرقة ودير الزور.

الرقة

خرج العشرات من جرحى الحرب في مدينة الرقة والطبقة ومنبج، اليوم، بمظاهرة منددة بالمؤامرة، انطلقت من أمام مبنى دار الجرحى بالطرف الجنوبي الغربي لمدينة الرقة، حاملين صور القائد أوجلان، متجهين إلى ساحة الإطفائية وسط المدينة، ورددوا شعار "لا للمؤامرة الدولية، تسقط مؤامرة 15شباط".

بعد الوصول إلى الساحة، أدلى جرحى الحرب ببيان قرئ من قبل عضو بدار الجرحى في مدينة الرقة، مثنى الإبراهيم.

لأدان البيان المؤامرة وقال: كان الهدف منها هو إبادة الشعب الكردستاني والشرق الأوسط، مبيّناً أن المؤامرة لا تزال مستمرة في صورة العزلة المشددة المفروضة عليه.

وأكد جرحى الحرب في بيانهم "تتعلق حريتنا بحرية القائد الجسدية"، واختتموه بتنديد الصمت الدولي حيال وضع القائد أوجلان.

لتختتم المظاهرة شعارات عديدها منها "يسقط المتآمرون"، "يسقط الصمت الدولي"، "تسقط مؤامرة 15 شباط"، "عاش القائد آبو.

دير الزور

في السياق نفسه، نظم مجلس حزب سوريا المستقبل بريف دير الزور الشرقي، اليوم، ندوة حوارية نُظمت في مجلس الشعب ببلدة هجين، وشارك فيها أعضاء مؤسسات مدنية، والعشرات من الأهالي، وشيوخ ووجهاء العشائر.

بدأت الندوة، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تحدثت بعدها الناطقة باسم مجلس حزب سوريا المستقبل بريف دير الزور الشرقي، هنادي الأحمد.

وقالت "لفكر القائد عبدالله أوجلان يهدف لحرية كافة الشعوب، والعزلة المفروضة عليه هي عزلة تمس كافة المكونات".

وأشادت، بهذا الفكر الذي كان السبب في تحرير مناطق شمال وشرق سوريا من "إرهاب" داعش، ووّحد مكونات المنطقة.

رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل بريف دير الزور الشرقي، يحيى المرعي بدوره قال "لن نستسلم لسياسات الدول الرأسمالية وسنقاوم بكل إمكانياتنا حتى تحقيق أهدافنا المتمثلة بحرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية".

خلال مداخلاتهم، طالب المشاركون في الندوة بتنظيم المزيد من حملات التوقيع للمطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية، بالإضافة إلى تنظيم تظاهرات تكشف السياسات الدولية ضد الشعوب.

لتختتم الندوة بعرض سنفزيون عن حيثيات المؤامرة الدولية ضد القائد أوجلان، وسياسات دولة الاحتلال التركي ضده.

الطبقة

من جانبهم، طالب رجال الدين في مدينة الطبقة، خلال بيان، جميع المؤسسات الدينية ومنظمات حقوق الإنسان في العالم، بإبداء موقف واضح وحقيقي يليق بالمبادئ الإنسانية والدينية لرفع العزلة عن القائد أوجلان وتحقيق حريته الجسدية.

وقرئ البيان أمام مبنى المؤسسة في حي المقاسم وسط مدينة الطبقة، من قبل رئيس المؤسسة، يحيى محمود بحضور رجال الدين وعضوات مكتب تجمع نساء زنوبيا.

وأكد البيان "بفضل المقاومة التي يبديها القائد أوجلان في إمرالي والشعب في الميادين والساحات لم تصل المؤامرة الدولية إلى هدافها".

ندد البيان بالصمت الدولي وطالب بالضغط على لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT) للكشف عن وضع القائد الصحي بعد زيارتها الأخيرة إلى إمرالي.

(كروب/ س ر)

ANHA