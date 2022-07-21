​​​​​​​إدانات في شمال وشرق سوريا للهجوم التركي على منطقتي زاخو وكوباني

استهدفت دولة الاحتلال التركي يوم أمس الأربعاء، منتجعاً سياحياً في قضاء زاخو في باشور (جنوب كردستان) أسفر عن سقوط 9 قتلى و23 جريحاً، بالإضافة إلى استهداف منطقة في كوباني بطائرة مسيّرة، ما لاقى ردود فعل مناهضة في شمال وشرق سوريا.

كوباني

حيث نددت منسقية مؤتمر ستار ومجلس عوائل الشهداء وحزب الاتحاد الديمقراطي وحركة المجتمع الديمقراطي في إقليم الفرات خلال بيان مشترك، هجوم دولة الاحتلال التركي على منطقة زاخو في باشور ومدينة كوباني.

وأدلي بالبيان في ساحة الحرية وسط مدينة كوباني، وقرئ من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات، مزكين خليل، وجاء في مستهله "دولة الاحتلال التركي مستمرة بتوجيه تهديداتها لشمال وشرق سوريا بهدف القضاء على الثورة التي حققت الكثير من المكاسب وتقدمت خلال عشر سنوات مضت".

أشار البيان إلى أنه بالتزامن مع الذكرى العاشرة لثورة 19 تموز، عقدت الدول المهيمنة اجتماعاتها المتاجرة بدماء شعب المنطقة ورأينا نتيجة الاجتماع عبر الهجوم الأخير لدولة الاحتلال التركي على منطقة زاخو ما أدى إلى وقوع العديد من الشهداء، بينهم الطفلة زهراء ذات العام الواحد بالتزامن مع شنها هجوماً بطائرة مسيّرة على مدينة كوباني".

وطالب البيان المنظمات الإنسانية والدولية بوضع حد لانتهاكات وجرائم الاحتلال التركي في المنطقة وفرض حظر جوي على المنطقة لردع أي هجوم تركي جوي.

تل براك

من جانبها، أدانت المؤسسات المدنية في تل براك خلال بيان، هذه المجزرة، وأكدت أن الدولة التركية الفاشية ومرتزقتها يستمرون في ممارساتهم الإجرامية واعتداءاتهم على أراضي الدول المجاورة؛ لزعزعة الأمن والاستقرار وخلق البيئة المناسبة لتنشيط "التنظيمات الإرهابية" وتهيئة الظروف لعودة داعش.

قامشلو

من جانبهما أدان مجلس عوائل الشهداء وحزب الاتحاد الديمقراطي في قامشلو خلال بيان مشترك مجزرة زاخو وطالبا بفرض جوي على مناطق شمال وشرق سوريا وقرئ من قبل الرئيس المشترك لمجلس حزب الاتحاد الديمقراطي مسعود داود، وأكد البيان في مستهله أن الاحتلال التركي ينتهك حرمات دول الجوار أمام أنظار العالم ويقصف المناطق المؤهلة بالسكان ويرتكب أبشع الجرائم بحق الإنسانية".

وطالبا في بيانهما الدول الضامنة والديمقراطية وهيئة الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الدولة التركية وسياساتها ضد الإنسانية، وفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا.

تل كوجر

بدوره، شجب مجلس ناحية تل كوجر في مقاطعة قامشلو خلال بيان، هذه المجزرة، قرئ من قبل عضو المجلس زاهد حسن، من أمام مجلس الشعب في الناحية.

وأكد المجلس في بيانه أن المسبب الأساسي لضرب استقرار منطقتنا والشرق الأوسط هي الدولة التركية الفاشية صاحبة التاريخ الدموي، إذ تستخدم أساليب القتل والدمار لثني عزيمة أبناء شعبنا عن المضي في بناء مجتمع ديمقراطي قائم على أخوة الشعوب والعيش المشترك الذي ما تزال الدولة التركية الفاشية تعمل على تفتيته، مستنكراً صمت المجتمع الدولي حيال العدوان التركي.

منبج

من جانبها، أصدرت حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في منبج بياناً تنديداً بهذه المجزرة واستهداف منطقة في كوباني بطائرة مسيّرة، قرئ من قبل الرئيس المشترك للحركة، أحمد الجميلي.

وأدانت الحركة ضربات الدولة التركية الفاشية على زاخو في جنوب كردستان واستهدافها لمنطقة في كوباني، مؤكدة أنه بات واضحاً للعالم أجمع ما تفعله دولة الاحتلال التركي من جرائم ضد الإنسانية من خلال استهدافها للمناطق الآمنة والآهلة".

حلب

بدوره، استنكر مجلس عوائل الشهداء في مدينة حلب الجريمة البشعة لجيش الاحتلال التركي في قضاء زاخو بجنوب كردستان، عبر بيان قرأته الرئيسة المشتركة للمجلس، روشان محمد، أمام مركز المجلس الواقع بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود وبحضور العشرات من عوائل الشهداء.

المجلس في بيانه ذكر البيان أن الدم الكردي اختلط مع العربي في المنتجع السياحي بناحية داركاري في قضاء زاخو، وأن "راعي الإرهاب التركي العثماني الاحتلالي لا يفرق في عدائه التاريخي ما بين الكردي والعربي".

مستنكراً الصمت الدولي حيال الجرائم التركية، ودعا مجلس الأمن الدولي وكل المنظمات الحقوقية للقيام بواجبها الطبيعي لوضع حد "لهذا الإرهاب العالمي للدولة التركية بحق أبناء شعبنا في كل مكان".

الدرباسية

تنديداً بالمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي في قضاء زاخو، أدلى مجلس ناحية الدرباسية في مقاطعة الحسكة ببيان قرئ من قبل الرئيس المشترك للمجلس، رستم بكر.

أكد المجلس في بيانه تضامنه مع الشعب العراقي، مستنكراً ما تتعرض له الأراضي العراقية وسيادتها من خروقات مستمرة من جانب دولة الاحتلال التركي.

مطالباً العراق بفتح تحقيق دولي حول المجازر التركية واستخدامها لأسلحة المحرمة دولياً على الأراضي العراقية.

الشدادي

في السياق ذاته، أدلى مجلس ناحية الشدادي التابعة لمقاطعة الحسكة، ببيان، قرئ من قبل عضو المجلس، فاضل الحسين.

ووصف المجلس مجزرة زاخو بالعمل الإرهابي الجبان، وأرجع سببها إلى صمت الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني PDK.

مجلس الشدادي أشار إلى أن المجزرة والقصف التركي استمرار لذهنية استهداف شعوب الشرق الأوسط الممتدة من الكمالية وصولاً إلى الأردوغانية، واستكمال للمجازر التي ترتكبها في شمال وشرق سوريا لتحقيق العثمانية.

الهول

في الصدد ذاته، أدلى مجلس ناحية الهول التابعة لمقاطعة الحسكة، ببيان قرئ من قبل عضو المجلس عمار موسى.

المجلس نوّه أن دولة الاحتلال التركي بقصفها المستمر للأراضي العراقية وشمال وشرق سوريا تخرق جميع العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان واحترام سيادة الدول الجوار.

وناشد القوى الديمقراطية والحرة القيام بمسؤولياتها المرحلية، والعمل على إنهاء الاحتلال التركي للأراضي العراقية والسورية.

(ف)

ANHA