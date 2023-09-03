والمرسوم التشريعي رقم 32 الصادر اليوم، يقضي بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17-8-1968 وتعديلاته المتعلق بإحداث محاكم الميدان العسكرية.

وحسب المرسوم "تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسـكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسـكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسـكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته".

ويرى مراقبون للشأن السوري للمرسوم على أنه إبرة تخدير جديدة من حكومة دمشق للشعب السوري، لامتصاص الغضب الشعبي، في وقت بدأت تعود الاحتجاجات السلمية الشعبية للشوارع السورية.

(د ع)