​​​​​​​إبراهيم شيخو: الاحتلال حوّل عفرين إلى وكر للمخدرات وانتشار الأمراض

يزيد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته جرائمهم بحق من تبقّى من السكان الأصليين في مقاطعة عفرين المحتلة، من قتل وخطف واغتصاب واستيلاء على الممتلكات وفرض الإتاوات وقطع الأشجار. إلى جانب ذلك، تسود المقاطعة وعموم المناطق المحتلة، حالة من الفلتان الأمني والفوضى والاقتتال بين المجموعات المرتزقة بشكل شبه يومي، ناهيك عن صنع وترويج المواد المخدرة.

وعن ما تشهده مقاطعة عفرين من جرائم من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، تحدّث الناشط الحقوقي وعضو منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا، إبراهيم شيخو، لوكالتنا.

إتاوات على المحاصيل ولقاء الإقامة في منازلهم

إبراهيم شيخو تطرّق إلى جرائم الاستيلاء على ممتلكات الأهالي وفرض الإتاوات عليها، وقال: "إن الاحتلال التركي ومنذ احتلاله لعفرين يستمر بمشاركة مرتزقته من الجيش الوطني السوري الذي يعمل بأمر الاستخبارات التركية في ارتكاب الانتهاكات، فلم يكتفوا بالاختطاف والقتل والسلب والاستيلاء على الممتلكات، بل يتعدى الأمر إلى تضييق الخناق على المتبقين من خلال فرض إتاوات كبيرة عليهم تفوق قدرتهم".

ولفت شيخو الانتباه إلى فرض مرتزقة "السلطان سليمان شاه" التركمانية والمعروفة باسم "العمشات" إتاوة على نحو 72 مواطناً بـ 40 ألف دولار أميركي من أهالي قرية خاكرة التابعة لناحية موباتا، بحجة أنهم لم يبلغوهم بجني محصول السمّاق.

وأوضح شيخو أن الأهالي يدفعون إتاوات بالدولار الأميركي لقاء الإقامة في منازلهم، مشيراً إلى أن أكثر من 10 مواطنين من أهالي قرية حسية/ ميركان التابعة لناحية موباتا دفعوا مبالغ تراوح بين 500 دولار و1000 دولار أميركي لقاء الإقامة في منازلهم. وقال: "مرتزقة الاحتلال فرضوا على عائلتين من قرية هيكجة أيضاً مبلغ 1500 دولار لكل منهما، ليتم بعدها طردهم أيضاً".

إبراهيم شيخو أشار إلى حالة الاقتتال بين المجموعات المرتزقة التي تسود المقاطعة، وسط انتشار تعاطي وترويج وتجارة المخدرات، وقال: "معظم من يقوم بذلك هم من ما يسمى الجيش الوطني السوري أو السلطات التابعة للاحتلال التركي (..) وبذلك حوّلوا عفرين إلى وكر لتعاطي المخدرات التي هي السبب في ارتكاب جرائم بحق الأطفال، ما شهدناه من اغتصاب 3 أطفال".

300 إصابة بالسرطان

أوضح شيخو أن الاحتلال التركي يزيد من معاناة مرضى السرطان، مؤكداً نقلاً عن مصادر محلية إصابة 200- 300 شخص، بينهم 65% من الأطفال والنساء بمرض السرطان دون تقديم العلاج لهم.

وأشار إلى انتشار الأمراض والأوبئة في عفرين والمناطق المحتلة مع انتشار القمامة والأوساخ في الشوارع، نتيجة عدم تقديم ما تسمى المجالس المحلية أي خدمات، والعمل فقط على شرعنة جرائم الاحتلال.

قطع المياه عن عفرين

نوّه شيخو خلال حديثه إلى قطع مياه الشرب في سد ميدانكي عن عفرين، وتغيير مسار المياه إلى المناطق المحتلة الأخرى وتركيا، بدلاً من عفرين ونواحيها.

وحسب المصادر، فإن مياه الشرب تُشترى في عفرين بالصهاريج.

على صعيد آخر، تطرّق شيخو إلى جريمة محاولة قتل ناجٍ من مجزرة جندريسة التي راح ضحيتها 4 أشخاص من عائلة واحدة، وهو الشاب "نظمي أشرف عثمان (19 عاماً)"، حيث حاول مرتزقة "أحرار الشرقية" التابع لجيش الاحتلال التركي قتله، وترديد شعارات الانتقام من العائلة التي أوقد أفرادها شعلة نوروز عشية 21 آذار عام 2023 الجاري.

وندد شيخو بصمت القوى الدولية والمنظمات الحقوقية، حيال ما تمارسه دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها "أحرار الشرقية"، بقايا مرتزقة داعش بحق أفراد هذه العائلة، وبحق عموم أهالي عفرين.

(س ر)

ANHA