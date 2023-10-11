بدأ الإعصار الشديد الخطورة "ليديا" باجتياح البرّ المكسيكي مساء الثلاثاء بقوة إعصار من الفئة الرابعة "على سلّم تصاعدي من خمس درجات" ترافقه رياح عاتية تبلغ سرعتها 220 كم/ساعة، حسب ما أعلن المركز الأميركي للأعاصير.

وقال "المركز الوطني للأعاصير" ومقرّه في الولايات المتحدة إن ليديا، وهو إعصار تشكّل فوق المحيط الهادئ وزادت قوّته كثيراً مع اقترابه من سواحل وسط غرب المكسيك، وصل إلى اليابسة في الساعة 23,50 قرب مدينة لابينيتاس في ولاية خاليسكو.

وكان ليديا أصبح إعصاراً "شديد الخطورة" من الفئة الرابعة قبيل وصوله إلى البرّ المكسيكي.

وحتى قبل وصول الإعصار هطلت الأمطار بغزارة في بويرتو فالارتا، ما دفع بالمئات للاحتماء منها، بينما عمدت متاجر عديدة إلى تحصين واجهاتها الزجاجية بألواح خشبية.

وعلّقت المدارس في المنطقة الدراسة وطلبت السلطات من المتاجر إغلاق أبوابها مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وقال غيراردو ألونزو كاستيلون، مدير الحماية المدنية وإدارة الإطفاء في بويرتو فالارتا إن "كلّ ما لا ينطوي عمله على مهام طارئة يجب أن يغلق، ندعو أيضاً سكّان المناطق الخطرة لإخلائها والاحتماء".

وأعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور خلال مؤتمره الصحفي اليومي أنّ أجهزة الحماية المدنية "في حالة تأهّب" مؤكّداً أن الجيش نشر "نحو 6 آلاف عنصر من القوات المسلّحة" تحسّباً.

وحسب هيئة الأرصاد الجوية المكسيكية، فإنّ المناطق التي يُتوقّع أن تكون الأكثر تضرّراً من الإعصار تمتدّ من ولاية كوليما غرباً إلى ولاية ناياريت، حيث من المتوقع هطول أمطار تراوح بين 150 إلى 250 ملم.

وطلبت السلطات من سكّان المناطق المعرّضة للخطر توخّي الحيطة والحذر واللجوء إلى مراكز إيواء مؤقتة والابتعاد عن السواحل.

(س ع)