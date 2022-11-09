وأصدر مؤتمر المجتمع الكردستاني الديمقراطي في أوربا اليوم الأربعاء، بياناً، قال في مستهله: "يمر الشعب الكردي في مرحلة طارئة، حيث تواصل الدولة التركية القاتلة هجماتها باستخدام كافة الأساليب من أجل تحقيق هدفها".

وتابع "يخوض مقاتلو الحرية مقاومة تاريخية لا مثيل لها ضد الاحتلال والإبادة، إنهم يحمون أرض وكرامة كردستان ويجعلون أجسادهم دروعاً، ويمثل مقاتلو الحرية مستقبل وأمل الشعب الكردي".

مضيفاً "تريد الدولة التركية القاتلة أن تعتم مستقبلنا وتسلب أملنا من خلال الهجمات الكيماوية التي تشنها ضد الكريلا، إنهم يهدفون إلى إنهاء حياتنا الحرة والكريمة كشعب بالإبادة الجماعية".

ولفت مؤتمر المجتمع الكردستاني الديمقراطي في أوربا في بيانه أن جميع الهجمات الكيماوية التي تشنها الدولة التركية لكسر مقاومة مقاتلي الحرية، هي لقطع أنفاس الشعب الكردي، ونحن الشعب الكردي، لا يمكننا الاقتراب من العملية كالمعتاد ضد حرب الإبادة والتدمير هذه، ونحن الكردستانيون لا يمكننا أن نواصل حياتنا اليومية بشكل روتيني".

وزاد قائلاً: "نحن بحاجة إلى المزيد من الموقف والجهد، لذا يجب أن نذهب بالتأكيد إلى دوسلدورف في 12 تشرين الثاني، لنكون أنفاس مقاتلي الكريلا ضد المواد الكيماوية. لهذا السبب أعلنا يوم 12 تشرين الثاني "يوم الاعتصام العالمي ضد الأسلحة الكيماوية في أوروبا"".

ودعا إلى الخروج في هذا اليوم إلى ساحات دوسلدورف، وقال: "في 12 تشرين الثاني، على الكردستانيين، نساء، شباب، كبار السن، طلاب، أصحاب المحلات، الجماعات العقائدية، المثقفين، الديمقراطيين، الاشتراكيين، المعارضين وكل من يقف إلى جانب الإنسانية، دعونا نضع عملنا جانباً وننزل إلى الساحات، ندعو شعبنا إلى الخروج إلى ساحات دوسلدورف والمشاركة في المسيرة بأكبر عدد ممكن".

واختتم بالقول: "كما يجب أن نكون صرخات وأنفاس الكريلا ضد صمت منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، ضد الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة والقوى الدولية، وبموقفنا القوي يمكننا أن نوقف الوحشية التي ترتكب بالمواد الكيماوية وأن نصبح أنفاس مقاتلي الكريلا".

(س ر)