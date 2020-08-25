​​​​​​​إعلاميون: قمة عمان تهدف لتحجيم تركيا وإيران والإخوان

ويناقش القادة أوجه التعاون والاستثمار والاقتصاد بين دولهم، إلى جانب بحث القضايا الإقليمية في مقدمتها القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب والملفين السوري والليبي.

وتناول لقاء عبد الله والسيسي العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كما بحثا آليات التعاون والتنسيق بهدف الحد من انتشار وباء كورونا، والتخفيف من آثاره الإنسانية والاقتصادية.

وأشارت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إلى أن "اللقاء تطرق إلى جهود محاربة الإرهاب وفق نهج شمولي، حيث أكد جلالة الملك ضرورة دعم الجهود التي تبذلها مصر في هذا الخصوص، لحماية أمنها واستقرارها".

"هم مشترك"

وحول ذلك قال الصحفي المصري محمود بسيوني لوكالة أنباء هاوار "إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الملك عبد الله ملك الأردن ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي يأتي في إطار ما يطمح إليه التعاون الثلاثي الذي يضم مصر والأردن والعراق".

وأشار بسيوني إلى "أن القمة تعقد للمرة الثالثة بعدما انطلقت فعالياتها في القاهرة عام ٢٠١٩ وتركز بالأساس على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الثلاث، إضافة إلى بحث قضايا إقليمية".

وأضاف الصحفي المصري قائلًا "إن الدول الثلاث يجمعهم هم عربي مشترك للثقل الكبير الذي تتمتع به الدول الثلاث في محيطهم الإقليمي والعربي والتحديات المشتركة المفروضة عليهم وأهمها التنمية الاقتصادية ومكافحة الإرهاب ومواجهة التدخلات الإقليمية".

"رسائل دعم للعراق ضد تركيا وإيران وللأردن ضد الإخوان"

وأوضح بسيوني "تتضمن القمة في طياتها رسالة دعم للقيادة العراقية بالأساس للجهود الكبيرة التي يبذلها الكاظمي في مواجهة خطر الميليشيات والمحاصصة الطائفية على المشهد العراقي، وكذلك الاعتداءات التركية المرفوضة على الأراضي العراقية بالإضافة إلى إقدام الأردن على حل جماعة الإخوان الإرهابية وما يفرضه ذلك من تحديات أمنية وسياسية حيث تقدم مصر الدعم للعراق والأردن في مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية وخطر الميليشيات المسلحة".

ولفت بسيوني إلى "أن القمة ترسخ توجه مصر نحو إعادة التوازن للمشهد العربي وتقوية مفهوم الدولة الوطنية ومقاومة محاولات الهيمنة الإقليمية التي تمارسها دول مثل تركيا وقطر بدعمهم لتنظيمات إرهابية وميليشيات عسكرية تدمر مفهوم الدولة الوطنية في العالم العربي وهو التحدي الأساسي المطروح على القمة الثلاثية التي ستتخللها مشاورات أمنية وعسكرية، كما يشغل الدول الثلاث عملية التنمية الداخلية ومسارات التطور الاقتصادي حيث سيطرح على أجندة قمة عمان تقييم ومتابعة خطوات التطور في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة".

"عودة العراق لمحيطه العربي"

ومن جهته قال رئيس قسم الصحافة بجامعة أهل البيت في العراق الدكتور غالب الدعمي لوكالة أنباء هاوار "إن أهمية القمة تأتي في مشاركة العراق الذي كان منعزلًا عن الأمة العربية، والآن عاد لمحيطه العربي".

وأشار رئيس قسم الصحافة بجامعة أهل البيت في العراق إلى "أن حضور مصر لأي مؤتمر يعطيه بعداً عربياً أصيلاً".

(ي ح)

ANHA