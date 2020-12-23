​​​​​​​إعلاميو شمال وشرق سوريا يناقشون مسودة قانون الإعلام

عقد المكتب الإعلامي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بالتنسيق مع منظمة شار للتنمية منتدى حوارياً، وذلك لمناقشة آلية تطبيق مسودة قانون الإعلام المعد من قبل المؤسسات الإعلامية و إعلاميي شمال وشرق سوريا.

وشارك في المنتدى مجموعة من الإعلامين العاملين في شمال وشرق سوريا واتحاد الإعلام الحر، المكاتب والاتحادات والنقابات الإعلامية بالإضافة لممثلي المجلس التنفيذي والعام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وتحدث الرئيس المشترك لمكتب الإعلام لشمال وشرق سوريا، عامر مراد عن أهداف انعقاد المنتدى وقال:" إن انعقاد المنتدى لتقديم العديد من المقترحات والتوصيات للوصول إلى آلية مناسبة لتطبيق قانون الإعلام قبيل التصديق عليه، ولتسهيل عمل الصحفيين في مجالهم الإعلامي".

ثم أبدى الحاضرون آراءهم وشددوا على ضرورة شرح قانون الإعلام لمؤسسات الإدارة الذاتية والمؤسسات العامة في مناطق شمال وشرق سوريا.

بدوره قال الإعلامي في شبكة الصحفيين الكرد السوريين هيبار عثمان " يتوجب أن يكون قانون الإعلام مرناً وقابلاً للتطبيق، وكذلك يجب أن يتضمن حق الحصول على المعلومة التي هي من حق الصحفي، وأن يضمن قانوناً لحماية حقوق الصحفيين، بالإضافة إلى قانون يفرض على الممارسات الخاطئة للإعلاميين".

أما الرئيسة المشتركة لاتحاد الإعلام الحر أفين يوسف فأشارت بأن:" شمال وشرق سوريا من أكثر الأماكن أمناً والتي يتمتع فيها الصحفيون بممارسة عملهم بشكل حر".

وانتهت أعمال المنتدى بتقديم التوصيات ومجمل نقاشات الإعلاميين و اقتراحاتهم على المسودة.

(ه ع / م ح)

ANHA