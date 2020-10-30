​​​​​​​إعلام: زلزالان يضربان السواحل التركية

وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) إن زلزالًا قوته 6.6 درجة هز ساحل بحر إيجة التركي يوم الجمعة، بحسب وكالة رويترز.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ إن مركز الزلزال كان على بعد 17 كم قبالة سواحل مقاطعة إزمير وعلى عمق 16كم. وقالت وسائل إعلام إن السكان شعروا بالزلزال على طول ساحل بحر إيجة التركي ومنطقة مرمرة الشمالية الغربية.

كما شعرت به اليونان، بما في ذلك العاصمة أثينا، بحسب وكالة الاسوشيتد بريس.

ومن جهتها قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، وقع زلزالان قبالة ساحل بحر إيجة التركي بفاصل خمس دقائق.

وذكرت الصحيفة أن هناك أنباء عن انهيار مبنى بعد هزتين متتاليتين، في حين نشر سكان المنطقة صورًا لأضرار جسيمة تشير إلى انهيار أكثر من مبنى.

ونقلت الصحيفة عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، إن قوة الزلزال بلغت 6.7 درجة ضربت جزر دوديكانيز اليونانية بالقرب من تركيا، تلاها هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على بعد 20 كم من موقع الزلزال الأول.

(م ش)