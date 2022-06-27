​​​​​​​إعلام رسمي: شركة أميركية نفطية أخرى تنسحب من جنوب كردستان

وأعلنت شركة شلمبرجر (Schlumberger) الأميركية لخدمات حقول النفط، اليوم الاثنين، انسحابها من جنوب كردستان، التزاماً بقرار المحكمة الاتحادية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية من مصادر مسؤولة، أنّ "شركة شلمبرجر الأميركية، أرسلت رسالة بوثيقة رسمية إلى وزارة النفط العراقية بالتزامها بقرار المحكمة الاتحادية المرقم 59 والمتضمن عدم التعامل مع إقليم كردستان فيما يخص الملف النفطي".

وأعلنت في وقت سابق شركة بيكر هيوز الأميركية، العملاق العالمي في مجال خدمات حقول النفط، انسحابها من جنوب كردستان امتثالاً لقرار المحكمة الاتحادية.

(د ع)