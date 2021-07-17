​​​​​​​إعلام إيراني: قوات الأمن تطلق النار على المتظاهرين في الأهواز

وأفادت قناة "إيران إنترناشيونال"، الجمعة، أن قوات الأمن الإيرانية أطلقت النار على المتظاهرين في الأهواز جنوب غرب إيران، فيما استمرت الاحتجاجات هناك وفي مدن مجاورة لليوم الثاني بسبب سوء الأحوال المعيشية.

ونشرت القناة مقطع فيديو يظهر ما قالت إنه إطلاق نار من قبل قوات الأمن على المتظاهرين خلال احتجاجات ليلية.

وكانت القناة نشرت في وقت سابق، الجمعة، مقاطع فيديو تلقتها من الأهواز والمدن المجاورة تظهر استمرار الاحتجاجات، وذكرت القناة أن سوء الأحوال المعيشية يشمل "شح المياه وتجفيف الأنهار والتمييز" ما دفع الناس للخروج في مظاهرات.

وأرسلت الحكومة الإيرانية، الجمعة، فريق عمل يضم مسؤولين كبار إلى محافظة خوزستان الغنية بالنفط جنوب غرب البلاد وعهدت إليهم "المعالجة الفورية" لمشكلة شح المياه التي أثارت سخط المواطنين في هذه المنطقة.

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء أنه "إثر شح المياه في خوزستان، نظم الناس تجمعات" في بعض المدن.

وأضافت الوكالة أن النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحق جهانغيري أرسل نواب وزراء الطاقة والزراعة والميزانية إلى الأهواز، العاصمة الإقليمية لخوزستان على بعد نحو 545 كيلومتراً جنوب غرب طهران، وهو ما أكده التلفزيون الإيراني الرسمي.

وعانت إيران من موجات جفاف متعددة خلال العقد الماضي، خاصة في جنوب البلاد.

(ش ع)