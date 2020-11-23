​​​​​​​إعلام إسرائيلي: نتنياهو زار السعودية سراً

وقالت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار السعودية الأحد، سراً.

ونقلت القناة عن المحرر في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، آفي شارف، الذي غرّد الإثنين: "مدونون وصحافيون رصدوا طائرة قامت برحلة خاصة بين تل أبيب ومدينة نيوم السعودية (مدينة للراحة والاستجمام) على ساحل البحر الأحمر"، وأضاف: "الرحلة عادت إلى إسرائيل، بعد أن بقيت 5 ساعات في نيوم".

وأفاد المحرر بأن الرحلة أقلعت في السابعة والنصف بالتوقيت المحلي لتل أبيب، قبل العودة إلى الوجهة ذاتها في ظرف ساعات.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، غادر مدينة نيوم في السعودية، عقب اجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفقاً لتغريدة كتبها بومبيو على تويتر.

وقال بومبيو في التغريدة: "زيارة مثمرة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في نيوم، قطعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية شوطاً كبيراً من العلاقات التاريخية، منذ أن وضع الرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين ديلانو روزفلت مع الملك عبدالعزيز آل سعود أساس علاقاتنا قبل 75 عاماً".

(س ر)