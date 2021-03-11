​​​​​​​إعلام إسرائيلي: نتنياهو يلغي زيارته إلى الإمارات

وذكرت الإذاعة أنّه كان من المقرر أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإمارات اليوم، لكن جرى إلغاء الزيارة.

على صعيدٍ متصل، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلًا عن مصادر دبلوماسية، إنّ سبب إلغاء هذه الزيارة، "هو رفض الأردن مرور طائرة نتنياهو في مجالها الجوي، ردًّا على إلغاء الطرف الإسرائيلي سابقًا، رحلة ولي العهد الأردني إلى الجبل القدسي في القدس".

وبحسب الصحيفة، تبلّغ نتنياهو هذا الخبر قبل رحلته بوقت قصير.

وكانت الصحيفة ذاتها قد أفادت في وقت سابق، أنّ نتنياهو، "يفكّر" في إلغاء زيارة إلى أبو ظبي "بعد دخول زوجته إلى المستشفى بسبب التهاب الزائدة الدودية".

(ع م)