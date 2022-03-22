​​​​​​​إعلام المرأة الحر يستذكر الشهيدة نوجيان أرهان ويؤكد السير على دربها

أصدر إعلام المرأة الحر RAJIN))، بياناً، في الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد الإعلامية نوجيان أرهان، خلال هجمات نفذتها دولة الاحتلال التركي بالتواطؤ مع الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) ضد شنكال في 22 آذار/ مارس 2017.

استذكر فيه "الباحثة عن الحقيقة والإعلامية الثورية والمخلصة لقضية النضال من أجل الحرية والحياة بكرامة، نوجيان أرهان، بإجلال وتقدير في الذكرى الخامسة لاستشهادها"، كما استذكر في شخصها جميع الصحفيات "اللواتي ناضلن كي يخرجن المجتمع من الظلمات التي يرسخها الإعلام التابع للأنظمة الديكتاتورية الحاكمة، وإظهار الجوهر الحقيقي للنضال، وأصبحن أتباع الحقيقة، نؤكد عهدنا والتزامنا بتحقيق تطلعاتهن والتزامهن بخط إعلام المرأة الحر الذي طورته نوجيان، وغربت وشرفين وساريا ودنيز ودليشان ودلوفان".

وذكر ما انتفضت الشهيدة نوجيان أرهان من أجله "انتفضت ضد سياسة الإبادة الجماعية والصهر الثقافي واللغوي التي تتبعها دولة الاحتلال التركي ضد المرأة الكردية وضد شعب كردستان في شخصها، وانضمت إلى النضال من أجل الحرية، حيث سارت على خطا الشهيدة غربت في جبال كردستان الحرة، وبنت حياتها لحظة بلحظة على أساس رحلة البحث عن الحقيقة والحرية، حملت في قلبها تطلعات المرأة والإنسانية التواقة للحرية، وكافحت من أجل تحقيقها، وأخذت مكانتها كامرأة كردية ثورية وصحفية، في ريادة النضال من أجل الحرية، وأصبحت رمزاً للنضال الدؤوب بتصميمها ووقفتها النضالية".

لافتاً إلى تطور نهج وهوية الإعلام الحر عبر تضحيات ونضال شخصيات إعلامية بارزة في النضال التحرري، من أمثال الصحفية نوجيان أرهان، التي ضحت بنفسها من أجل نقل الحقيقة وتجسيد الموقف الثوري ضد جميع أشكال التخلف والرجعية وجميع وسائل الإعلام التابعة للنظم الديكتاتورية الحاكمة التي يهيمن عليها الذهنية الذكورية، مع مقاومة غير مسبوقة.

وأكد على ما تشهده كردستان ومنطقة الشرق الأوسط عموماً، من نضال ومقاومة أسطورية لا تلين في وجه الذهنية الذكورية المهيمنة للاحتلال؛ كما أننا نعلم جيداً كيف يؤدي إعلام المرأة الحر دوراً رئيساً في تغيير المجتمع وتوعيته".

إعلام المرأة الحر تحدث عن مرحلة دحر داعش عام 2014 في شنكال، والمقاومة التي أبدتها الصحفية نوجيان أرهان، وقال: "عندما نفذت عصابات تنظيم داعش الإرهابي هجمات وحشية بحق أهالي شنكال، توجهت الرفيقة نوجيان بشجاعة إلى شنكال، حيث ناضلت كصحفية، لنقل آلام المرأة الإيزيدية التي غرست في وجدانها إلى جانب نقل الحقيقة، وعملت بجد لتصبح صوت الحقيقة؛ روت الرفيقة نوجيان واقع الحياة وتصرفت كفرد في هذا المجتمع، وخلقت شخصيتها الحرة والقوية آثار ارتباط وحب كبيرة لدى المرأة الإيزيدية.

وأضاف: "في يوم الـ 3 من آذار 2017، أراد الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) بالتواطؤ مع دولة الاحتلال التركي شن هجوم ضد شنكال (خانصور) وإعادة ارتكاب المجزرة التي لم ينجح فيها تنظيم داعش الإرهابي مرة أخرى، حيث اتخذ الشعب الإيزيدي ومقاتليه موقفاً حازماً ضد هذه المحاولة ولم يستسلموا، وبدورها اتخذت الإعلامية نوجيان موقفاً ثورياً مع المجتمع الإيزيدي ضد الهجمات التي شنها الديمقراطي الكردستاني وأفعاله الغادرة على الخطوط الأمامية، لذلك تم استهدافها عمداً من قبل قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني".

متابعاً "وعلى هذا الأساس نقول إنه ما دام هناك موقف ثوري وباحثون عن حياة حرة جديدة، فإن روح نوجيان ستعيش مع الحقيقة، وسنسير نحن عمال الصحافة الحرة على دربها كما سارت هي على درب غربتلي أرسوز ودنيز فرات والعشرات من رفيقاتنا اللواتي ضحين بأرواحهن في سبيل نقل الحقيقة، وسوف نصبح باحثات عن الحياة الحرة الجديدة والحقيقة التي خلقتها نوجيان".

وجدد إعلام المرأة الحر RAJIN)) في بيانه العهد بالسير على خطاها وخطا جميع شهداء الحرية الذين تطلعوا للحياة الحرة.

(ي م)