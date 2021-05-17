​​​​​​​إعادة تأهيل محطّة مياه السّفافنة بريف دير الزور الشرقيّ

وتعدّ محطة مياه السفافنة من محطّات المياه الرئيسة في ريف دير الزور الشرقي، وتخدم قرابة 20 ألف نسمة يقطنون في أربع قرى تابعة لناحية السوسة.

وقد تعرّضت هذه المحطة للتخريب أثناء الحرب التي شنها مرتزقة داعش على المنطقة ما أدى إلى خروجها عن الخدمة وتوقّفها عن ضخ المياه منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وبدأت هيئة البلديات والخدمات التابعة لمجلس دير الزور المدني اليوم أولى مراحل أعمال التأهيل في هذه المحطّة، حيث سيتمّ صيانة الفلاتر واستبدال العناصر الرملية وبناء خزانات لترسيب الشوائب وصيانة محرّكات دفع المياه إلى الشبكة الموصولة بالأنابيب.

كما سيتم إعادة تأهيل شبكة توزيع المياه الموصولة على الخطّ الرئيس الواقعة على الطريق العام، وتبلغ التكلفة المادية لهذا المشروع (65) ألف دولار.

وسيستمرّ العمل في هذا المشروع لمدة شهر ابتداءً من اليوم حتّى تاريخ 16/ 6/ 2021.

(ف ع )

ANHA