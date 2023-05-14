​​​​​​​إعادة افتتاح سفارتي إيران ومصر قريباً

كشف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني فدا حسين مالكي، اليوم، عن احتضان العراق مفاوضات إيرانية – مصرية وأشار الى تحضير للقاء بين الرئيسين إبراهيم رئيسي وعبد الفتاح السيسي.

وقال مالكي في تصريح لوكالة "تسنيم" الايرانية، إن "المفاوضات بين إيران ومصر جارية في العراق، وستستعاد العلاقات الإيرانية المصرية في المستقبل القريب، وسنشهد افتتاح سفارتي البلدين، وبعد هذا الإجراء، سيتم التحضير للقاء بين الرئيس الإيراني والرئيس المصري".

وأضاف إن "من المهم جداً إعادة العلاقات بين إيران ومصر، لأن مصر من أقدم الدول والمتحضرة في المنطقة والعالم، لذلك فإن مكانة مصر كبيرة ومهمة للغاية مقارنة بالدول الأخرى".

(م ش)