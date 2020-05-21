​​​​​​​هزة أرضية تضرب شمال غرب مدينة حماة

أفاد المركز الوطني السوري للزلازل بوقوع هزة أرضية متوسطة بقوة 3.6 درجات شمال غربي مدينة حماة، بحسب وكالة سانا الناطقة باسم الحكومة السورية.

وقال المركز إن "الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 09:44 بالتوقيت المحلي، وتبعد مسافة 32 كم شمال غربي مدينة حماة و115 كم جنوب غرب مدينة حلب".

وأشار المركز إلى أن "شدة الهزة بلغت 3.6 درجات على مقياس ريختر".

وكانت سوريا شهدت عدداً من الهزات الأرضية في الأشهر الماضية، وقالت وزارة النفط والثروة المعدنية في الحكومة السورية في نيسان/أبريل، إن المركز الوطني للزلازل سجل 935 هزة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، في رصده للأحداث الزلزالية الحاصلة في سوريا والمناطق المجاورة.

وأضافت إن منطقة الساحل السوري شهدت عدة هزات أرضية شعر ببعضها سكان المنطقة الساحلية خلال المدة من 14/4/2020 ولغاية 19/4/2020، بلغ عددها 25 هزة تراوحت قوتها بين 2 إلى 4.7 درجة على مقياس ريختر، موقعها على الساحل السوري، شمال غرب مدينة اللاذقية بمسافة 30-50 كم.

(ش ع)