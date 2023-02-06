​​​​​​​هزة أرضية قوية تضرب شمال كردستان وتركيا.. خسائر بشرية ومادية

ذكرت مؤسسة الزلازل التركية أن هزة أرضية بمقياس 7.4 ريختر ضربت في تمام الساعة 04.17 منطقة بازارجق على عمق 7 كم تحت الأرض، تلاها هزة أرضية أخرى في تمام الساعة 04.26 في منطقة نورداغ التابعة لمدينة ديلوك بمقياس 6.4 ريختر.

وتأثرت مدن آمد وملاطيا، رها، سامسور، ديلوك والعديد من مناطق شمال كردستان وكذلك مدن أضنة، وهاتاي، وكلس، وأوصمانية وقيصري التركية، كما أثرت الهزة الأرضية على مناطق أقاليم الجزيرة والفرات والشهباء في شمال وشرق سوريا، إضافة إلى دول مجاورة.

انهيار عدة مباني في آمد وأنباء عن خسائر بشرية

وأفادت وكالة ميزوبوتاميا أن ناحية المدينة الجديدية وناحية رزان التابعة لآمد شهدت انهيار عدة مباني جراء الزلزال فيما احتجز العديد من الأشخاص تحت الأنقاض. وبحسب المعلومات فإن نحو 100 شخص علقوا تحت الأنقاض في ناحية رزان. فيما تتواصل أعمال البحث والإنقاذ في المدينة.

فقدان 10 أشخاص في رها

وفي مدينة رها انهار 16 مبنى. وتفيد المعلومات أن 10 أشخاص فقدوا حياتهم، فيما أصيب 110 أشخاص. كما لا يزال العديد من الأشخاص تحت الأنقاض، فيما تتواصل أعمال الإنقاذ.

انهيار مبان في ميردين

وفي مدينة ميردين تضررت عدة مبان، فيما انهار مبنيان. وفي ريف ناحية قوسر انهار مبنيان خاليان من السكان. كمان انهارت جدران عدد من المنازل. وخرج معظم الأهالي إلى الشوارع فيما تتواصل عمليات البحث عن ناجين.

فقدان 23 أشخاص في ملاطية

تفيد معلومات أولية بانهيار 140 مبنى في مدينة ملاطية. فيما تم انتشال جثامين 23 شخصاً حتى الآن بالإضافة إلى إصابة 420 شخصاً.

فقدان 5 أشخاص في أوصمانية

وفي أوصمانية التركية تفيد المعلومات الأولية بانهيار 34 مبنى، فيما فقد 5 أشخاص حياتهم.

(ك)