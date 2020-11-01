​​​​​​​حزب سوريّا المستقبل يشكّل مجلس شباب الحزب في دير الزّور

وتحت شعار "بنضال وحدة الشعوب.. لأجل سوريا حرة .. حتماً سننتصر"، وبمشاركة 50 مندوباً، وعدد من الضيوف، عقد اليوم حزب سوريا المستقبل الاجتماع التأسيسي الأول لمجلس شباب حزب سوريا المستقبل في دير الزور.

الاجتماع بدأ بكملة ترحيبية من قبل رئيس مكتب حزب سوريا المستقبل في دير الزور محمد الرجب، رحب من خلالها بالمشاركين في الاجتماع، وتطرّق في كلمته أيضاً إلى الصراع الدائر بين الأطراف المتصارعة في سوريا والهدف من وراء إفراغ الحراك السياسي من مضمونه .

فيما جاء في كلمته "أنّ المجاميع الإرهابية التي شاركت في تدمير البلد تم تسهيل دخولها عبر تركيا بشكل واضح وانقسام المعارضة المرتهنة لأجندة إقليمية ودولية أدّى هذا الارتهان لتعقيد المشهد وانسداد أفق الحل"

فيما أشاد في ذات الوقت بجهود قوات سوريا الديمقراطية بالدفاع المشروع والتضحيات التي قدّمتها ممّا جعلها القوات الركيزة الأساسية في القضاء على المرتزقة وسدّاً منيعاً في مواجهة الاحتلال التركي وكافة المؤامرات التي تستهدف استقرار المنطقة.

وفي كلمة أخرى باسم إدارة المرأة في دير الزور باركت الإدارة ماريا الأحمد انعقاد المؤتمر وأضافت أنّ الشباب هم أمل المستقبل .

فيما قالت أيضاً إنّ المرأة الشابة تمتلك طاقات كبيرة كامنة يمكنها من خدمة وطنها وقالت: " التنظيم والتوعية والتدريب السبيل الوحيد لتعريف المرأة بدورها واوجبها في بناء مجتمع ديمقراطي تعدّدي لكل السوريين بعيداً عن كل التهديدات والاعتداءات على الأراضي والمناطق السورية".

كما وقرئت مخرجات وتوصيات مجلس حزب سوريا المستقبل والتي دعت إلى إيقاف الحرب وتحقيق السلام المستدام بسوريا والإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المغيبين والعمل على عودة المهجّرين وتشكيل مجالس الشباب في كافة النواحي ولجانها .

إضافة لضرورة مشاركة القوى السياسية في شمال وشرق سوريا وتمثيلها في العملية السياسية الجارية بإشراف الأمم المتحدة ضمن القرار الأممي 2254 وشكل الحكم المنشود أن تكون سوريا ديمقراطية تعددية ذات نظام برلماني لامركزية وأن يكون للشباب دور فعّال فيه، وإنهاء الاحتلالات بسوريا وبالأخص الاحتلال التركي من خلال الأمم المتحدة والأطراف الدولية ذات الصلة.

وفي نهاية الاجتماع تم انتخاب مجلس شباب حزب سوريا المستقبل في دير الزور المؤلّف من 21 عضواً وعضوة.

كما وتمّ اختيار صفاء الأحمد رئيسة لمجلس الشباب في منطقة دير الزور ولورنس العرب كنائب للمجلس.

(ع ص)

ANHA