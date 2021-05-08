​​​​​​​حزب سوريا المستقبل: تركيا تخطت عداءها للإنسان إلى عداء الطبيعة والبيئة

البيان ألقاه العضو في فرع حزب سوريا المستقبل بناحية فافين في الشهباء، علي السلامة، بحضور أعضاء من المؤسسات المدنية، تنديدًا باستمرار تركيا بحبس مياه نهر الفرات وتسببه بكارثة إنسانية حقيقية، بالإضافة إلى استمرار قصفه الهمجي على المدنيين المُهجّرين في مخيمات الشهباء.

وسلّط البيان الضوء في بدايته على سياسة تركيا العدائية التي تنتهجها منذ عشرات السنين بحق شعوب المنطقة ككل، وخاصة الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه، مستشهدًا بفتح تركيا حدودها لتدفق آلاف المرتزقة من شتى أصقاع الأرض ليعيثوا فسادًا وتدميرًا وإبادة للشعب السوري، ولا تزال حتى اللحظة مستمرة في سياسة الإبادة بعد احتلالها لمناطق سورية وتهجير سكانها وقصفها البربري الهمجي للمدنيين الآمنين في المخيمات والقرى القريبة من المناطق المحتلة.

وأوضح البيان النية الحقيقية لتركيا من هجماتها البربرية على الشعب السوري ومناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، واصفًا إياها بأنها تعدت عداءها للإنسان إلى معاداة أيكولوجيا الطبيعة "ظهر للعالم أن نوايا المحتل التركي وخصوصًا بعد هزائمه المتكررة في عدة جبهات تستهدف كيان وروح الإدارة الذاتية، ليست فقط ضد الإنسانية والأخلاق وإنما هي ضد البيئة والأيكولوجية الطبيعية، وإن دل هذا على شيء، فهو يدل على همجية ووحشية وبطش حزب العدالة والتنمية في تركيا".

وطالب حزب سوريا المستقبل، باسم شعوب المنطقة، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ المنطقة من مغبة تبعات سياسة حزب العدالة والتنمية في تركيا المعادية للشعب السوري، وإجباره على منح سوريا حقها الكامل من مياه نهر الفرات ووقف القصف الهمجي للمدنيين الآمنين.

(مـ)

ANHA