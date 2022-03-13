​​​​​​​حزب سوريا المستقبل: العيش المشترك ووحدة المصير أفشل الفتن والمخططات

أصدر حزب سوريا المستقبل بياناً، بمناسبة الذكرى الـ 18 لانتفاضة 12 آذار (انتفاضة قامشلو) قرئ أمام مقره في الطبقة، من قبل رئيس مجلس الطبقة للحزب، أحمد الخلف بحضور أعضاء المجلس، جاء فيه:

"لقد عملت حكومة دمشق بشكل دائم على اختلاق الفتن والنزاعات وخاصة بين المكونين الكردي والعربي واعتمادها مبدأ فرّق تسد، حيث استغلت عبر أذرعها الأمنية مباراة لكرة القدم والصدام بين جماهير فريقي الجهاد والفتوة لتطلق قوتها الأمنية الرصاص الحي على مشجعي فريق الجهاد، ما أدى إلى استشهاد مواطنين واعتقال الآلاف منهم".

أشار البيان إلى أن "فهم شعب شمال وشرق سوريا للحقائق التاريخية والسلم الأهلي والعيش المشترك ووحدة المصير جعله يتجاوز جميع فتن ومخططات النظام القومي الشوفيني، وهو ما ظهر جلياً في ثورة شمال وشرق سوريا التي اعتمدت مبدأ أخوة الشعوب وحرية الرأي والتشاركية في صنع القرار بشكل ديمقراطي".

وطالب البيان المجتمع الدولي والرأي العام العالمي لتحمّل مسؤولياته وإيقاف المأساة السورية بوقف التدخلات الخارجية وإخراج القوات المحتلة والمساهمة بتنفيذ القرار 2254".

شدد البيان "على أبناء سوريا الاتحاد والنضال من أجل إنهاء الأزمة وإحداث تغيير ديمقراطي جذري لمنظومة الحكم الشمولي للوصول إلى سوريا ديمقراطية تعددية لامركزية".

(س ك/خ)

ANHA