​​​​​​​حزب سوريا المستقبل: أهداف الاحتلال التركي في العراق وسوريا واحدة ولن تفشل إلا بتكاتف المكونات

وتجمع العشرات من أعضاء حزب سوريا المستقبل أمام مبنى الحزب بالطرف الجنوبي لمدينة الرقة، للإدلاء ببيان قرئ من قبل رئيس الحزب إبراهيم القفطان.

وجاء في نصه: "لا تزال دولة الاحتلال التركي مستمرة بنهجها العدائي والعدواني على شمال شرق سوريا، فمنذ عدة أيام يكثف الاحتلال التركي من هجماته على مناطق تل تمر وزركان في شمال شرق سوريا ويستغل انشغال العالم بالحرب الروسية الأوكرانية كما يعمل على الترويج لعملية عسكرية جديدة تجاه مناطقنا".

وأشار البيان "إن التصعيد التركي يندرج تحت إطار واحد وهو ضرب أي تجربة ديمقراطية أينما وجدت كونها تخشى من هذه النماذج وعليه فهي منذ عدة أيام تقوم بقصف مكثف جواً وهجوماَ برياَ على مناطق الدفاع المشروع في إقليم كردستان العراق بهدف احتلال الشمال العراقي لضمها إلى تركيا وبسط سيطرتها على المنطقة وإعادة أطماعها العثمانية التوسعية منتهكة بذلك كل القيم الإنسانية والأخلاقية وتعمل على تقطيع الأوصال بين شعوب المنطقة بالتعاون الواضح مع الحزب الديمقراطي الكردستاني والضغط على الحكومة العراقية في بناء جدار العزل حول منطقة شنكال".

موضحاً "إن أهداف تركيا واحدة في كل من العراق وسوريا وقد بات ذلك واضحاً من خلال عمليات التتريك والتغيير الديمغرافي في كل من عفرين وجرابلس والباب في شمال سوريا وعملت على تحويل قادة المعارضة السورية إلى مرتزقة تتصرف بهم كما تشاء وبذلك قضت على حلم السوريين في نيل الحرية والكرامة".

وأضاف البيان "كما أن تدخلها السافر في العراق وإقليم كردستان يأتي بهدف ضرب الأمن والاستقرار في المنطقة وبسط سيطرتها وهيمنتها في منطقة الشرق الأوسط".

مشدداً "إننا في حزب سوريا المستقبل نتوجه إلى كافة شعوب المنطقة والقوى العالمية بأن تكون يداً واحدة حيال هجمات الجيش التركي في شمال شرق سوريا وشمال العراق".

وطالب "حكومة إقليم كردستان العراق بعدم الانجرار خلف أجندات دولة الاحتلال التركي، كما إننا نناشد الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على دولة الاحتلال التركي للحد من سياساتها الاستعمارية في المنطقة والعالم".

(خ)

ANHA