بهدف شرح الوضع السياسي وآخر التطورات والمستجدات خلال المراحل الراهنة التي تمر على المنطقة، والتركيز على أفق حل الأزمة السورية، عقد اليوم، حزب سوريا المستقبل ندوة حوارية، تحت شعار "سوريا إلى أين تتجه؟".

وشارك في الندوة المنعقدة في صالة رشو الكائنة في حي المشيرفة بمدينة الحسكة، العشرات من أعضاء وشبيبة حزب سوريا المستقبل والمؤسسات المدنية، بالإضافة إلى وجهاء العشائر العربية والكردية وممثلي الأحزاب السياسية.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت، ثم شرح الإداري في لجنة علاقات حزب سوريا المستقبل بإقليم الجزيرة صالح الزوبع، آخر المستجدات على أرض الواقع، خلال المرحلة الراهنة.

الزوبع أشار في بداية حديثه إلى أسباب الأزمة السورية، وقال: "هي تتجلى في طبيعة نظام الحكم الشمولي المعتمد على القومية والدين واللغة الواحدة، في بلد متعدد القوميات والأديان والثقافات"

وخلال حديثه حمّل الزوبع "النظام ما آلت إليه الأوضاع في سوريا من دمار في بنيتها الاقتصادية وتمزق نسيجها الاجتماعي ومنع الحريات وفرض القمع والإقصاء، بالإضافة إلى تجاهل المكونات السورية وحرمان شعوب المنطقة من حقوقها في المشاركة السياسة".

ونوّه إلى أن الأزمة السورية مطروحة على طاولة السياسية نظرياً، وعلى طاولة العسكرية فعلياً وعملياً، مؤكداً "على الرغم من كل هذه الأزمات الاقتصادية والسياسية في سوريا منذ 2011، يستغل النظام السوري الصراع العالمي والدولي لعدم توافق هذه الدول على رؤية واضحة للحل السياسي في البلاد".

'الحوار بين الأطراف السورية هو الحل الوحيد لأزمة السورية'

وأوضح الزوبع في ختام حديثه، أن رؤيتهم السياسية لحل الأزمة السورية في خضم المصالح الدولية والإقليمية وتنافس الأطراف المتصارعة هي أن "الحل الوحيد للأزمة يكمن في الحوار بين الأطراف السورية دون استثناء أي طرف سوري، بالإضافة إلى تطبيق القرارات الأممية ذات الصلة، وبناء سوريا على أسس ديمقراطية واحترام التعددية السياسية".

ومن جانبها، ركزت الإدارية في مجلس الشبيبة بحزب سوريا المستقبل لينا طاهر، على دور الشبيبة ومهامهم خلال المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة، مؤكدة "أن الدفاع عن الوطن على الصعيد العسكري فقط لا يكفي، ولن يتم الحل من خلاله فقط، إنما نحاول الوصول إلى حل سلمي لإيقاف نزيف الدم السوري".

تالياً فتح باب النقاش أمام الحضور لطرح آرائهم ورؤياهم بصدد الأزمة السورية وحلها، لتنتهي الندوة بالتأكيد على أن الحل الأمثل للأزمة في سوريا هو الحوار بين الأطراف السورية، وبناء سوريا تعددية ديمقراطية لا مركزية.

(ب ر/ س ر)

ANHA