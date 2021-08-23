​​​​​​​حزب سوريا المستقبل يطالب حكومة دمشق برفع الحصار عن الشهباء ودرعا

وتجمع العشرات من أعضاء مجلس حزب سوريا المستقبل للشهباء وعفرين وأحزاب سياسية أخرى في مركز الحزب الواقع في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء.

وقرأت البيان نائبة رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل مريم محمد.

وأشار البيان إلى الوضع المعقد في سوريا جراء التدخلات الدولية "إن الوضع السوري يزداد تعقيداً جراء أطماع الدول الإقليمية في الأرض السورية وتضارب المصالح بينهم دون التفكير بوضع الشعب السوري الذي أنهكته الحرب المستعرة منذ عشرة سنوات وأبعدته عن القيم الاجتماعية والحياة الكريمة والمنهك اقتصاديا واجتماعيا وبكل مجالات الحياة وأصبح الشعب السوري غريباً على أرضه ويبحث عن ذاته ينتظر الحل الغائب في ظل الصراع المحتدم بين مهندسي الحرب السورية المستمرة منذ عقد من الزمن".

ولفت البيان إلى اشتعال الجنوب السوري "ولا يزال الوضع يتفاقم في أغلب المناطق بدءً من درعا إلى السويداء وحمص والبادية ومعظم المدن الأخرى".

وتابع البيان في السياق ذاته "إن أحداث درعا تعيد المشهد السوري إلى المربع الأول وأصبح جلياً أن الحل الأمني والعسكري ليس الحل الأنسب للأزمة السورية. الحل يكون عبر الحوار الوطني الشامل وليس عبر القصف والحصار الذي تنتجه قوات الحكومة السورية على درعا في الجنوب والشهباء في الشمال والتي يقطنها مهجرو عفرين وأهالي المنطقة".

وتحدث البيان عن الحصار المستمر على مقاطعة الشهباء وقصف جيش الاحتلال التركي "ومنذ أكثر من شهرين الحكومة السورية تفرض حصار اًخانقاً على المنطقة تمنع دخول أبسط حاجات الإنسان من الدواء والغذاء والمحروقات وغيرها من مستلزمات الحياة وعلماً بأن منطقة الشهباء تشهد قصفاً من قبل الاحتلال التركي وبشكل شبه يومي ومنظم يهدف إلى زرع الرعب والخوف لدى الأطفال والنساء والضغط على الأهالي بغية تهجيرهم مرة أخرى وإحداث تغيير ديمغرافي شامل وسلخ المنطقة وضمها إلى الأراضي التركية".

وشدد البيان على ضرورة الاحتكام إلى الحوار وفق القرار الأممي 2254"وفي حين يتكلم الأسد عن اللامركزية تفرض قواته الحصار على المدن والقرى في الجنوب والشمال السوري وهذا يفقد حكومة الأسد المصداقية حول الحل السلمي والحوار السوري ويبين بأن القرار لم يعد في دمشق بل في موسكو وطهران. ونحن بدورنا حزب سوريا المستقبل نرى أن لا حل للأزمة السورية إلا من خلال تطبيق القرار الأممي 2254وجميع ملحقاته وبنوده ودستور جديد وحكومة انتقالية تمثل كافة أطياف ومكونات الشعب السوري".

وأكد البيان سعي حزب سوريا المستقبل" دون كلل أو ملل حتى تحقيق حياة كريمة للشعب السوري وتطبيق التعددية والديمقراطية واللامركزية في ربوع سوريا الحبيبة".

(آ ر/م)

ANHA