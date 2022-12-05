​​​​​​​حزب سوريا المستقبل يستنكر قمع المتظاهرين في السويداء

تجمّع أعضاء حزب سوريا المستقبل أمام مبنى الحزب في الرقة، للإدلاء ببيان، بخصوص الأوضاع والتطورات الأخيرة التي طرأت على مدينة السويداء وقمع حكومة دمشق للمتظاهرين.

وقرئ البيان من قبل الناطق باسم حزب سوريا المستقبل، موفق الأحمد، جاء في مستهله "توسعت رقعة الاحتجاجات السلمية في مدينة السويداء في خضم الأحداث والأزمات الخانقة التي تشهدها سوريا؛ نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي المتفاقم والمُطبِق على كاهل شعبنا في مناطق النظام السوري، الذي كان وما زال يُضيّق الخناق على السوريين، مستمراً بسياسته الاستبدادية بقبضته الحديدية التي أثبتت عجزها عن إيجاد الحلول المناسبة لسدّ رمق شعب تقطعت به السُبل، وسُرقت لقمة عيشه، لذا لم يجد أهالي السويداء ملاذاً آمناً لهم سوى رفع أصواتهم في وجه هذا النظام الفاسد، عبر احتجاجات شعبية بالمئات؛ بسبب الواقع الاقتصادي والاجتماعي والأمني المتردي والذي ازداد سوءاً خلال الأسابيع الماضية".

وأكد البيان "مع ازدياد عمليات الخطف والقتل واستفحال الجريمة، وتضخُّم المزاودات من كافة الجهات والجبهات، بالتوازي مع انقطاع الطاقة، وتسيّد متنفذين في تخزينها وبيعها في السوق السوداء، مع شحَ كبير في كافة المواد الأساسية، وقرارات تقشفية حكومية عدة".

ونوّه "تفجّرت الأحداث في السويداء بعد وصول المتظاهرين إلى مبنى المحافظة، وتدخّل قوى النظام الأمنية، وإطلاق النار على المتظاهرين، ما أدى إلى وقوع إصابات بين قتيل وجريح، مُعيداً النظام السوري بذلك قمع المحتجين السلميين المطالبين بأبسط حقوقهم، ومكرراً بذلك ذات السيناريو الذي أثبت فشل تجربته في إخضاع الشعب السوري بُغية كسر إرادته وعزيمته، وإخضاعه لحكمه الاستبدادي التعسّفي بدلاً من تحقيق تطلعاته".

وأوضح "تجاهل النظام الأسباب الحقيقية التي تقف خلف هذا الواقع المرير، ولم تكن مظاهرات يوم الأحد الماضي هي الأولى في السويداء، فقد شهدت المحافظة مظاهراتٍ كبيرة، ضربت كل مناطق المحافظة، منذ بداية الأزمة السورية، وشاركت المحافظة في الحراك الشعبي، بصور عديدة، سياسية واجتماعيّة وصولاً إلى العسكرة، وتدخلت دول عديدة في محافظة السويداء عبر شخصيات روحيّة وسياسيّة، وعبر إرسال مساعدات عينية ومادية وعسكرية".

وأشار البيان "تعرضت المدينة لحصارات واعتداءات متكررة، سواء من الأجهزة الأمنية للنظام، أو من ميليشيات محليّة في درعا في جوار المحافظة، ويعتبر النظام السوري أن السويداء محافظة متمردة، ويطالب أهلها بتسليم أبنائهم الفارين من الخدمة العسكرية، ويقول إن أعدادهم فاقت 66 ألفاً".

وأكد البيان "إنّنا في حزب سوريا المستقبل، نعاضد أهلنا المتظاهرين في السويداء الوطنيّة المناضلة، السويداء التي يكشف تاريخها وحاضرها عن عزّتها الوطنية ورُوحها الثوريّة، ونعتبر مَطالب متظاهريها مُحِقَة، وحراكهم السلمي العفوي تعبيراً واضحاً عن مشروعية نضالهم ونطالب النظام السوري برفع يده ويد عصاباته عنها، وعلى الجيش النظامي السوري أن يقوم بواجباته في مواجهة العدوان الخارجي التركي منه والإسرائيلي من جهة، والداعشي من جهة أخرى، في عموم سوريا لا أن يكون أداة".

وطالب البيان في ختامه "بإغاثة الأهالي، وتأمين متطلبات الحياة لهم ولكل السوريين الذين يعانون من ويلات الاحتلال، وويلات ميليشياته وفصائله، وويلات الحصار الغربي الذي لا يؤذي النظام السوري، ولكنّه بمثابة السيف في رقاب السوريين".

(أ م/ ل م)

ANHA