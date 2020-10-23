​​​​​​​حزب سوريا المستقبل يشكل مجلساً للشبيبة في حلب

تشكيل مجلس الشبيبة جاء خلال اجتماع موسع تحت شعار" بنضال وحدة الشعوب... لأجل سوريا حرة ..حتما سننتصر".

وعُقد الاجتماع، اليوم، في صالة الاجتماعات الواقعة بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود، وبحضور عدد من ممثلي الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية إلى جانب شبيبة المدينة.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء عدة كلمات من قبل رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل بحلب محمد حجي والرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء بحلب روشين موسى والرئيس المشترك للمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية محمد شيخو.

وشددت الكلمات على أهمية دور الشبيبة في النهوض بالمجتمع والتصدي لمخططات الاحتلال والصهر والإبادة.

وبعد عرض مسودة النظام الداخلي لمجلس الشبيبة على التصويت وإقرارها انتُخب مجلس مكون من 15 عضواً وعضوة.

وفي ختام الاجتماع، أدلى مجلس الشبيبة في حزب سوريا المستقبل في مدينة حلب ببيان دعا فيه إلى إرساء الديمقراطية في سوريا.

(م ع/م)

ANHA