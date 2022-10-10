​​​​​​​حزب سوريا المستقبل يقيم مراسم استذكار الشهيدة هفرين خلف

اغتيلت الأمينة العامة السابقة لحزب سوريا المستقبل، هفرين خلف، برفقة سائقها فرهاد رمضان على الطريق الدولي M4، من قبل مرتزقة الاحتلال التركي أثناء الهجوم الاحتلالي على منطقة سري كانيه ومقاطعة كري سبي، في الـ12 من تشرين الأول عام 2019.

ومع حلول الذكرى السنوية الثالثة لاستشهادها، نصب حزب سوريا المستقبل، خيمة لاستذكار الشهيدة هفرين خلف أمام مقره في حي الناصرة بمدينة الحسكة التابعة لمقاطعة الحسكة.

وزينت الخيمة بصور المناضلة هفرين خلف، والشهيد فرهاد رمضان، وأكاليل من الورود.

توافدت إلى الخيمة، عضوات من مؤتمر ستار، وحزب سوريا المستقبل، وحركة المجتمع الديمقراطي، وأعضاء وعضوات المؤسسات التابعة للإدارة الذاتية في مقاطعة الحسكة والنواحي التابعة لها.

وتخللت المراسم إلقاء كلمة من قبل رئيس مكتب العلاقات لحزب سوريا المستقبل، صالح الزوبع، تحدث فيها عن مناقب ونضال الشهيدة هفرين، قائلاً: "كانت الشهيدة هفرين مناضلة، ودؤوبة في عملها إلى أن وصلت إلى مرتبة الشهادة في سبيل بناء سوريا حرة ديمقراطية".

وبيّن الزوبع خلال حديثه "أن الشهيدة هفرين خلف، تنحدر من عائلة وطنية مكونة من أربعة أخوة، ووالدتها من النساء اللواتي التقين بالقائد عبد الله أوجلان".

من جهتها، تحدثت عضوة مؤتمر ستار جمانة عبيد، قائلةً: "إن الشهيدة هفرين أولت أهمية كبيرة لقضية المرأة، فقد كان من أولى اهتماماتها أن تنعم المرأة بحياة آمنة بعيدة عن الظلم والاضطهاد".

واستذكرت جمانة عبيد خلال حديثها جميع الشهيدات اللواتي ضحين بأرواحهن في سبيل نيل المرأة حريتها.

وانتهت مراسم الاستذكار بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة ونضال الشهيدة هفرين خلف "تحيا مقاومة هفرين" و"الشهداء أحياء لا يموتون".

(س س/ م ح)

ANHA