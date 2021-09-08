​​​​​​​حزب سوريا المستقبل ينظم احتفالاً لأطفال ريف الرقة الشرقي

وشارك، اليوم الأربعاء، المئات من أهالي بلدة الحوس وأعضاء حزب سوريا المستقبل وأعضاء المؤسسات المدنية والمئات من الأطفال بالاحتفالية التي نُظمت في حديقة بلدة الحوس وسط البلدة.

وعُلقت على الأشجار صور لأطفال سوريا الذين فقدوا حياتهم أثناء الحرب التي دارت في كافة المناطق السورية.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة ترحيبية ألقتها نائبة مجلس حزب سوريا المستقبل في الرقة، زليخة عبدي، التي رحبت بجميع الحضور، وقالت: "الرقة هي درة الفرات التي صمدت في وجه تنظيم داعش".

وأضافت زليخة عبدي "حزب سوريا المستقبل سيحمي أطفال سوريا من خلال برنامجه السياسي ونضاله وأهدافه وسنبقى دائماً نحمي أطفالنا من خلال طاولة الحوار ونبعد أطفالنا عن آلة الحرب والقتل والدمار".

وباسم مجلس عوائل الشهداء، تحدثت الرئيسة المشتركة للمجلس، ابتسام الأحمد، وقالت في مستهل حديثها "اليوم أطفال سوريا يموتون قصفاً وخوفاً وغرقاً وبرداً وجوعاً وهناك قصص لأطفال سوريين حُفِظت ذكراهم في ذاكرة الأزمة السورية وهزت العالم أجمع".

وأشارت ابتسام الأحمد إلى أن الجرائم التي ارتكبت بحق أطفال وشعب سوريا لم تهز مشاعر المجتمع الدولي، وأضافت "أردوغان يدّعي الإسلام والصلاة، أي صلاة يتحدث عنها وهو يقتل الأطفال السوريين ويهجرهم وأهلهم من أراضيهم ويقوم بعمليات إبادة جماعية للشعب السوري".

وتابعت ابتسام الأحمد حديثها بالقول: "تركيا ومرتزقتها يرمون بأطفال سوريا في النار بليبيا عن طريق تجنيدها للقاصرين وزجهم في المعارك وهذا انتهاك صارخ للقوانين الدولية".

وبعد الانتهاء من الكلمات، سرد عضو مجلس الرقة لحزب سوريا المستقبل، فيصل البيرم، قصة قصيرة حول الحروب التي دارت في المنطقة والقتل والتشريد الذي لاقاه أطفال سوريا خلالها.

وقدمت بعدها العديد من العروض المسرحية من قبل أطفال الرقة تحاكي تراث مدينة الرقة وتحث الأهالي على التمسك بتراثهم.

وفي الختام، قدمت فرقة تراث الرقة التابعة لمركز الرقة للثقافة والفن فقرة غنائية تراثية.

(خ ج)

ANHA