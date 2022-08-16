​​​​​​​حزب سوريا المستقبل ينتقد صمت دمشق حيال هجمات الاحتلال التركي على المنطقة

في ظل هجمات الاحتلال التركي المستمرة على شمال وشرق سوريا ما تزال حكومة دمشق مستمرة في صمتها دون أي ردة فعل حيال جرائم الحرب التي ترتكبها تركيا على الأراضي السورية.

في هذا الصدد، التقت وكالتنا رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل بريف دير الزور الشرقي، يحيى الصوفي الذي استنكر في مستهل حديثه هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة، وأضاف "هجماتها تستهدف المواطنين العزّل وتعمل على تدمير البنية التحتية للمنطقة".

أوضح الصوفي "أن الهدف من هذه الهجمات زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وتوسيع رقعة احتلالها في سوريا بشكل عام وشمال وشرق سوريا بشكل خاص".

وأضاف "تستخدم تركيا طائراتها المسيّرة وتقتل أبناء المنطقة لبثّ الرعب في نفوس الأهالي وتهجيرهم من مناطقهم واحتلالها".

وأكد الصوفي: "الاحتلال التركي لا يريد أن تنتهي الأزمة السورية كونه المستفيد الأكبر من عدم استقرار سوريا لتحقيق مصالحه وأطماعه الاستعمارية في المنطقة بذريعة حماية "أمنه القومي" ومحاربة "الإرهاب"، متسائلاً "عن أي إرهاب تتحدث تركيا وهي من تدعم الإرهاب؟".

شدّد الصوفي "نحن في شمال وشرق سوريا شعب واحد ولا نطلب سوى العيش بأمن وسلام".

وانتقد الصوفي صمت حكومة دمشق حيال الهجمات المستمرة على شمال وشرق سوريا، وأضاف "هذه الهجمات ستسبب أزمة اقتصادية في المنطقة وستضرب الأمن والأمان الذي تنعم به المنطقة بعد تحريرها من مرتزقة داعش، وهذا ما تسعى إليه حكومة أردوغان الفاشية".

طالب رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل بريف دير الزور الشرقي، يحيى الصوفي في ختام حديثه، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والتحالف الدولي بوضع حد لجرائم وانتهاكات دولة الاحتلال التركي وفرض حظر جوي على المنطقة لحماية أهلها.

(خ)

ANHA