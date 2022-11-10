​​​​​​​حزب سوريا المستقبل يحذر الفئة الشابة من مخططات إفراغ المنطقة من شبانها

أدلى حزب سوريا المستقبل، اليوم الخميس؛ ببيان، في ساحة الشهيد عكيد وسط مدينة كوباني، دعا فيه إلى الوقوف في وجه مخطط الهجرة الذي تقف خلفه استخبارات دولة الاحتلال التركي.

وقرأت البيان ناديا قول آغاسي، عضوة مجلس الشبيبة في حزب سوريا المستقبل في إقليم الفرات، بحضور العشرات من الشبيبة وأعضاء الحزب.

وجاء في مستهل البيان "النظام الدولتي الذي تسبّب بحروب طاحنة أدت إلى حدوث كوارث إنسانية، دفعت ضريبتها الشعوب وتعرضت لإبادات عبر محطات تاريخية؛ نتيجة عقلية السيطرة والهيمنة والاستعباد".

وأضاف "استمرت هذه الحروب والأزمات التي يعيشها نظام الهيمنة إلى يومنا هذا، أخذاً بطابع حروب عالمية أكثر فتكاً ودماراً، وبأسلحة قذرة تستهدف الإنسان والطبيعة، وأدت إلى مآسي أيكولوجية وتغيير ديمغرافي؛ نتيجة هجرات قسرية وتأثيرات دعائية مترافقة، الهدف منها إفراغ المنطقة من أهلها الأصليين وخلق حالة من القلق والاستقرار، وهذا ما يجري حالياً في عموم سوريا، وتأثيره على المجتمع وبالأخص الشباب الطاقة الديناميكية والمهيئة لقيادة مجتمعاتها لتجاوز الأزمات والمحن والتوجه إلى التغيير وتحقيق العدالة الاجتماعية والأمن الاستقرار".

وأهاب شبيبة حزب سوريا المستقبل في بيانهم "بشباب شمال وشرق سوريا تجنّب هذه الدعايات المعادية لإفراغ مناطقنا ومدننا ورفض كل هذه المؤثرات المعادية التي تقف وراءها شبكات استخباراتية لدول معادية، وخاصة الدولة التركية التي تحاول إفراغ شمال وشرق سوريا وروج آفا؛ لتنفيذ مخططاتها القديمة الجديدة، لأن نداء الوطن ينتظرنا لنرفع راية الصمود والمقاومة في وجه هذه المخططات".

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ANHA