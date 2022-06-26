​​​​​​​حزب سوريا المستقبل يفتتح مكتباً له في تربه سبيه

في إطار سعيه إلى توسيع نشاطه في شمال وشرق سوريا، افتتح حزب سوريا المستقبل اليوم، مكتباً له في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو في إقليم الجزيرة، بحضور العشرات من إداريي وأعضاء الحزب ووالدة الشهيدة هفرين خلف الأمينة العامة السابقة للحزب، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية في الناحية ومكتب المرأة الإيزيدية في إقليم الجزيرة.

بدأ الافتتاح بقص شريط الافتتاح من قبل والدة الشهيدة هفرين خلف، الأم سعاد مصطفى، ألقى بعدها رئيس مجلس الحزب في مقاطعة قامشلو، محمد الدخيل، كلمة رحب فيها بالضيوف وأشار إلى أن افتتاح المكتب في ناحية تربه سبيه وتوسيع نشاط الحزب في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا هو بفضل تضحيات الآلاف من الشهداء الذين رفضوا الظلم وحاربوا الإرهاب إلى أن وصلت المنطقة إلى بر الأمان وتحقيق آمال الشهداء.

مبيّناً أن هذه التضحيات ستقود أيضاً إلى بناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية، يعيش فيها الجميع متساوون في الحقوق والواجبات.

تالياً، ألقت والدة الشهيدة هفرين الأم سعاد مصطفى كلمة، باركت فيها افتتاح مكتب الحزب على كافة الأهالي وجميع مكونات ناحية تربه سبيه، حيث يتشارك الكرد والعرب والسريان العيش فيها بأمن وأخوّة.

ولفتت إلى أن الشهداء، عمر علوش وهفرين، وصولاً إلى الشهيد فرهاد شبلي، هم عماد الحزب؛ لما حملوه على عاتقهم في بناء مجتمع متماسك متحاب، متمنية لحزب سوريا المستقبل النجاح في عمله.

وأكدت في ختام حديثها، السير على خطا الشهداء، لينتهي بعدها الافتتاح بتقديم الحلوى للحضور.

(س ر)

ANHA