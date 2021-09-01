​​​​​​​حزب سوريا المستقبل يعقد ندوة حوارية للأهالي في هجين بريف دير الزور

زار اليوم وفد من حزب سوريا المستقبل مجلس الشعب في مدينة هجين بهدف الاطلاع على الوضع الراهن في المنطقة والاستماع لآراء وتطلعات الأهالي.
خبر 2021-09-01T17:07:00 دير الزور

بحضور عدد من شيوخ ووجهاء المنطقة والمثقفين والمثقفات وممثلين عن المجالس المدنية والمحلية في الريف الشرقي لدير الزور، بالإضافة إلى ممثلي حزب سوريا المستقبل في الريف الشرقي عقدت ندوة حوارية في قاعة الاجتماعات في مجلس الشعب بمدينة هجين.

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بدأت الندوة بكلمة ترحيبية من قبل الرئيس المشترك لمجلس الشعب صلاح السلمان من ثم تحدثت الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل "سهام داود" عن الأوضاع السياسية والمنعطفات التي تمر بها المنطقة وتأثيرها على سوريا عموماً وشمال شرق سوريا خصوصاً.

وأكدت سهام أن حزب سوريا المستقبل يسعى جاهداً لوضع حلول للأزمة السورية من خلال برامجه ومبادئه كالتعددية والديمقراطية واللامركزية.

وشددت على أهمية التضامن الاجتماعي ونشر الوعي بين الناس بهدف الوصول إلى مجتمع متجانس وتحقيق مبدأ أخوة الشعوب.

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ثم فتح باب النقاش أمام الحضور الذين تحدثوا عن الوضع العام في المنطقة ومدى تأثير الأزمة الاقتصادية الخانقة على الأهالي في ظل الصعوبات والتحديات والحصار الذي يواجهه شمال شرق سوريا.

كما طرح الحضور عبر مداخلاتهم رؤيتهم ومقترحاتهم لحل الوضع السياسي والاقتصادي والخدمي في المنطقة.

والجدير بالذكر أن هذه الزيارة والندوة جاءت تلبية لطلب الأهالي.

(ث عل)

ANHA


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