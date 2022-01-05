​​​​​​​حزب سوريا المستقبل يعقد مؤتمره الثاني في الحسكة

يحضر المؤتمر المنعقد في قاعة سردم للثقافة والفن الواقعة بحي المشيرفة في مركز مقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، 250عضو/ة من أعضاء الحزب، بالإضافة إلى وجهاء العشائر العربية والكردية وممثلي الأحزاب السياسية والقوات العسكرية وأعضاء المؤسسات والمراكز المدنية في المقاطعة.

علقت في قاعة المؤتمر، يافطات عدة كتب عليها "دماء الشهداء منارة الحرية"، "المرأة الواعية المنظمة أساس المجتمع الديمقراطي"، "الشباب طليعة الحاضر وضمان المستقبل"، "بدون التنظيم لا نستطيع أن نقود العملية السياسية".

المؤتمر الثاني، بدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، من ثم ألقى رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل في مقاطعة الحسكة سامر كبرو، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر هنأ فيها انعقاده، وقال: "في مستهل العام 2018، تأسس حزب سوريا المستقبل لكي يكون خلاصة أفكار ورؤى ومجموع التجارب لإنتاج حل يناسب المجتمع السوري".

مضيفاً "وليكون حل يتفق عليه كل السوريين، حل ينهي المعاناة التي تكبدها السوريون، ويوقف شلال الدم طوال السنوات الماضية من عمر الأزمة السورية".

نوه كبرو إلى أن الحزب جهز ليحمل آلام وآمال السوريين وطموحاتهم وتطلعاتهم في بناء سوريا جديدة تضمن كرامة السوريين وحريتهم، استناداً إلى مفهوم العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والمواطنة الكريمة.

مؤكداً على بذل المزيد من الجهود والعمل والكفاح من أجل زيادة البناء، وهو ضرورة في انتشار الأحزاب التي تهدف لبناء المجتمع لا إلى قيادته.

وتلاها قراءة توجيهات حزب سوريا المستقبل، من قبل رئيس مكتب العلاقات في الحزب صالح الزوبع، تمحورت حول عمل الحزب المستقبلي تماشياً مع تطورات الوضع على مستوى الداخل السوري والخارجي الدولي سياسياً.

ويشار إلى أن المؤتمر سيستمر بتشكيل ديوان وقراءة تقرير مجلس حزب سوريا المستقبل في مقاطعة الحسكة، "التنظيمي، الإداري، النشاطات التي أنجزوها خلال الفترة السابقة"، فيما ستنتهي أعمال المؤتمر بانتخاب الهيئة التنفيذية لحزب سوريا المستقبل عن مقاطعة الحسكة.

حزب سوريا المستقبل حزب سياسي جماهيري مستقل يتخذ من النضال السلمي العلني نهجاً لتحقيق أهدافه في إحداث التحول الديمقراطي.

ويمثل فعالية وقوة وإرادة سياسية تنظيمية من مواطني سوريا، تجمعهم رؤية مشتركة موحدة، وبرنامج سياسي فكري وأهداف مشتركة، يرفض كافة المفاهيم والمواقف الشوفينية والعنصرية، ويؤمن بالتعددية وحرية المعتقد والفكر.

ويؤكد الحزب على وحدة الأراضي السورية، وحسن العلاقات مع دول الجوار، ويجمع بين الأصالة المجتمعية والحداثة الديمقراطية ويؤمن بالمساواة بين الجنسين.

(بـ ر/ أ م)

ANHA