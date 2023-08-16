​​​​​​​حزب سوريا المستقبل يعقد اجتماعاً جماهيرياً في ريف دير الزور الشرقي

حضر الاجتماع الذي عقده حزب سوريا المستقبل اليوم، في مبنى مجلس المنطقة الشرقية، ببلدة هجين، أهالي البلدة، وشيوخ ووجهاء العشائر، وأعضاء المؤسسات المدنية في ريف دير الزور الشرقي.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى رئيس حزب سوريا المستقبل، عبد حامد المهباش كلمة شرح فيها آخر المستجدات السياسية على الساحة السورية، وقال: "إن اجتماعات سوتشي وأستانا وغيرها قد عمقت الأزمة السورية سياسياً وعسكرياً واقتصادياً حيث لا تُمثل إرادة الشعب السوري ولا أهالي شمال وشرق سوريا بشكل خاص".

وأضاف "أي اجتماع لا يعكس مطالب الشعب السوري ولا يلبي تطلعاته لن يكون قادراً على حل الأزمة السورية. خلال التحضيرات لاجتماع أستانا الأخير، قصف الاحتلال التركي مدينتي منبج والشهباء، وهذا دليل على منحهم الضوء الأخضر لتركيا لشن هجمات على شمال وشرق سوريا بشكل خاص، دون أي إدانة من قبل المجتمع الدولي".

وأوضح المهباش "تتعرض شمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية لهجمات مستمرة، والجميع يعلم أن حل الأزمة السورية سيكون عبر نموذج الإدارة الذاتية لأنها تسعى إلى حلها عبر الحوار السوري لذلك تتعرض للهجمات".

وأكد "تواجه شمال وشرق سوريا التهديدات الإرهابية أيضاً، وتقوم بجهود حثيثة للقضاء على مرتزقة داعش، بالإضافة إلى التصدي للمخططات التركية التي تهدف إلى احتلال المزيد من الأراضي السورية".

ثم فُتح باب النقاش أمام المشاركين الذين أكدوا على أهمية تعزيز الوعي السياسي وضرورة التضامن بين أهالي شمال وشرق سوريا للتغلب على التحديات التي تواجه المنطقة.

وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون على استعداد أهالي المنطقة للمشاركة الفاعلة في بناء سوريا سياسياً واقتصادياً من خلال توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين الجميع لتحقيق استقرار البلاد.

(ف ع/خ)

ANHA