​​​​​​​حزب سوريا المستقبل يعبر عن رفضه للحلول العسكرية في درعا

وألقي البيان من قبل الإداري في حزب سوريا المستقبل محمد الرجب في منطقة محيميدة بريف دير الزور الغربي، بحضور أعضاء من الحزب، وقال فيه:

"انطلاقاً من جماهير حزبنا وإيماناً بنهجه الثوري المستمد من معاناة وتطلعات أبناء شعبنا للحرية والديمقراطية نؤكد وقوفنا وتضامننا مع أهلنا في درعا ورفض كل أشكال القسر وكسر الإرادات المتمثلة في الحلول الأمنية والعسكرية التي يتبعها النظام ومحاولاته إعادة الأمور إلى المربع الأول وإفراغ الثورة من مضامينها.

كما ندعو النظام إلى الالتزام بالعهود والمواثيق الموقعة والمتوافق عليها دولياً لحل الأزمة السورية وفق القرار الأممي 2254 ونؤكد ثباتنا على مبادئنا في الحلول المتمثلة في الحوار السوري للأزمة ورفض كل الحلول الأمنية والعسكرية وانفتاحنا على كافة القوى الوطنية حتى نصل إلى سورية تعددية لا مركزية.

(ن ح/ل)

ANHA