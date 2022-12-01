​​​​​​​حزب سوريا المستقبل وقاطنو مخيمات منبج ينددون بهجمات الاحتلال التركي

نظم حزب سوريا المستقبل، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية في الشارع العام في مدينة تل رفعت، تنديداً بصمت القوى الدولية حيال هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

وشارك في الوقفة أعضاء حزب سوريا المستقبل، وأهالي تل رفعت، رافعين يافطات كتب عليها "على منظمة اليونيسيف إنقاذ مستقبل أطفالنا"، "أنقذوا الشعوب من الإجرام والقتل والتدمير"، "لا للإرهاب التركي لا للتهجير القسري والتغيير الديمغرافي"، "لا لصمت القوى الدولية الذي يقتل الأطفال".

وألقى رئيس مكتب التنظيم لحزب سوريا المستقبل، محمد نديم، كلمة باللغة الكردية، أشار فيها إلى أن "هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته تزداد يوماً بعد يوم، وكذلك إجرامه بحق المواطنين والأطفال والنساء، فيما تلتزم المنظمات الإنسانية والدولية الصمت".

ليلقي بعده، رئيس مكتب العلاقات لحزب سوريا المستقبل مجلس الشهباء ـ عفرين، علي سلامة، كلمة باللغة العربية، طالب فيها "جميع المنظمات الدولية والحقوقية بالخروج عن صمتها حيال هجمات الاحتلال التركي على المنطقة".

وانتهت الوقفة الاحتجاجية بصمت المشاركين ووضع أيديهم على أفواههم وعيونهم وآذانهم تعبيراً عن رفضهم لصمت القوى الدولية حيال جرائم دولة الاحتلال التركي.

قاطنو مخيمات منبج

من جانبه نظم مجلس مخيم رسم الأخضر في مدينة منبج وقفة احتجاجية، رداً على هجمات الاحتلال التركي المستمرة، والإدلاء ببيان قرئ من قبل الإداري في المخيم، محمد درويش، بحضور أعضاء مجلس المخيم والعشرات من النازحين.

وجاء في نص البيان:

"باسم قاطني المخيمات في منبج، نرفض كافة تهديدات الاحتلال التركي لشمال وشرق سوريا؛ التي تهدف إلى احتلال المزيد من الأراضي السورية، مما يزيد معاناة أهالي المنطقة لا سيما من يقطنون في المخيمات، كما أننا لا نقبل بسياسة التغيير الديمغرافي التي ينتهجها الاحتلال التركي.

نحن نبحث عن العيش بكرامة، وواجهنا الكثير من الويلات جراء الحرب الدائرة في سوريا منذ سنوات، ونؤكد أن يجب على جميع الأطراف الدولية المعنية، وقف العدوان التركي على الأراضي السورية، وأن تأخذ دورها الحقيقي في الحفاظ على استقرار وأمن المنطقة".

وطالب البيان القوى الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالخروج عن صمتها حيال ما ترتكبه دولة الاحتلال التركي من جرائم بحق شعب المنطقة.

(كروب/ف)

ANHA