​​​​​​​حزب سوريا المستقبل ومجالس عوائل الشهداء يستنكرون مجزرة زاخو

ارتكب الاحتلال التركي مجزرة في قضاء زاخو بباشور كردستان، بقصفه لمنتجع سياحي. ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من ٣٠ شخصاً. بالتزامن مع استمرار هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا واستهداف المواطنين.

منبج

في هذا السياق، أدلى مجلس عوائل الشهداء في مدينة منبج ببيان إلى الرأي العام، قرئ من قبل عضو المجلس، محمد الشيخ، بحضور أعضاء المجلس، أمام مكتب عوائل الشهداء في الجهة الجنوبية من المدينة.

جاء في البيان "تبيّن للعالم أطماع الدولة العثمانية بشكلها الجديد لاحتلال المزيد من الأراضي وتشريد الشعوب وزعزعة الأمن والاستقرار وتبنّي ودعم الجماعات الإرهابية المتطرفة لتنفيذ أجندتها ومخططاتها واختلاق الذرائع والأكاذيب للقيام بالأعمال العسكرية، والاستهدافات المتكررة على الشعوب التي تواجه إرهاب داعش والتي قدمت الشهداء في سبيل الإنسانية والحرية والكرامة.

واختتم البيان بمطالبة المجتمع الدولي بالتضامن مع شعوب المنطقة ووضع حد لجرائم الاحتلال التركي، وفرض حظر جوي على المنطقة لوقف كل أشكال الاحتلال الغاشم على شعبنا في سوريا والعراق.

ديرك

أما بيان مجلس عوائل الشهداء وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني في ناحية ديرك فقد قرئ من قبل عضو المجلس في ديرك، محمد شريف، وذلك أمام مركز مجلس عوائل الشهداء وسط سوق ديرك المركزي.

وندد البيان في مستهله بالتمادي التركي وتجاوزه باستهداف الأراضي العراقية، وبيّن أن "دولة الاحتلال التركي مستمرة بتوجيه تهديداتها لشمال وشرق سوريا بهدف القضاء على الثورة التي حققت الكثير من المكاسب وتقدمت خلال عشر سنوات مضت. ولم تفرق في استهدافها بين أي مكون أو آخر وظهر واضحاً خلال استهداف المواطنين في باشور كردستان".

وانتقد البيان الصمت الدولي حيال الجرائم التركية، وتابع: "ترتكب الفاشية التركية المجازر باستخدام الكيماوي والأسلحة المحرمة دولياً، أمام مرأى ومسمع العالم، في هذا السياق لم تحرك المنظمات الدولية وحقوق الإنسان ساكناً".

وطالب البيان المنظمات الإنسانية والدولية للتضامن مع شعوب المنطقة والتدخل لوضع حد للجرائم التركية المستمرة التي تستهدف المواطنين بطائراتها المسيّرة في سوريا والعراق، وذلك من خلال فرض منطقة حظر جوي فوق المناطق المستهدفة.

الرقة

من جانبه، أدان مجلس عوائل شهداء في الرقة المجزرة خلال بيان، قرئ من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس، ابتسام الأحمد، وذلك أمام مبنى المجلس وجاء في مستهله:

"ليس جديداً على دولة مثل تركيا ارتكاب مجزرة في زاخو، فهي ترتكب كل يوم مجازر في كوباني وعفرين وغيرها من المناطق المحتلة في دليل واضح على حقدها على الشعب والشجر والحجر، ودليل على فشل مخططاتها".

أضاف البيان "إن فشل العالم في وضع حد لجرائم الاحتلال التركي يدفعنا نحن شعوب المنطقة إلى الوحدة للتصدي لخطره".

شدد البيان "ندين ونستنكر هذا الفعل الجبان لتركيا بارتكابها مجزرة في زاخو، وكوباني وفي جميع المناطق المحتلة".

وطالب المجلس خلال بيانه، مجلس الأمن والعالم بالوقوف ضد همجية الدولة التركية ومجازرها اليومية بحق شعوب المنطقة كافة، ومحاكمتها بما يضمن الأمن والسلام في المنطقة".

دير الزور

في السياق، أدان مجلس عوائل الشهداء في إقليم دير الزور بلدة هجين خلال بيان، قرئ من قبل الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في بلدة هجين، راكان الفريح، المجزرة، وأكد فيه "نحن مجلس عوائل الشهداء في إقليم دير الزور بهجين ندين ونستنكر العدوان التركي الغاشم على المدنيين العزل في زاخو والذي خلف عدد من الشهداء والجرحى ومن خلال ممارسات الاحتلال التركي العدوانية التوسعية على شعبنا في سوريا والعراق ونطالب بمحاسبة تركيا على جرائمها".

الشهباء

من جهته، نظم حزب سوريا المستقبل فرع عفرين والشهباء وقفة احتجاجية تنديداً بمجزرة زاخو بمشاركة العشرات من أعضاء وعضوات الحزب وأعضاء وعضوات مجلس ناحية فافين، وذلك في الناحية التابعة لمقاطعة الشهباء.

ورفع المحتجون خلال الوقفة يافطات كُتب عليها "النظام التركي قاتل النساء والأطفال، أين المجتمع الدولي"، "إجرام أردوغان واحد ضد الشعب السوري والعراقي، "الأهالي في الشهباء يقفون مع الشعب العراقي"، "نطالب بحظر جوي ومحاسبة النظام التركي على مجازره فوراً"، "النظام التركي الفاشي يقتل الشعب الكردي والعربي وشعوب المنطقة".

(كروب/آ)

ANHA