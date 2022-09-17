​​​​​​​حزب سوريا المستقبل في تل حميس: تركيا تعمل على تهجير الفئة الشابة لتتاجر بهم

أصدر حزب سوريا المستقبل في ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو، اليوم السبت، بياناً، سلط خلاله الضوء على الحرب الخاصة التي تخوضها دولة الاحتلال التركي لتهجير السكان الأصليين في شمال وشرق سوريا، وإفراغ المنطقة، في إطار حربها ضد السوريين بشكل عام والفئة الشابة بشكل خاص.

قرئ البيان من قبل الرئيس المشترك لحزب سوريا المستقبل في ناحية تل حميس، محمد الدهام، أمام مبنى الحزب الواقع جنوب الناحية بحضور عضوات وأعضاء الحزب في تل حميس.

وجاء في مستهل البيان "الشباب هم عماد المجتمع وأساس تقدمه واللبنة الأساسية في مسيرته، وهم روح المجتمع ورونقه لأنهم يرفدونه بالحياة والدماء الجديدة".

ورأى البيان "أن تحوّل أهداف الشباب وأحلامهم إلى الهجرة بدلاً من أهدافهم وأحلامهم في بناء وطنهم هو نتيجة الحرب الخاصة التي تديرها عدة دول وفي مقدمتها تركيا؛ بهدف إفراغ المنطقة من الشباب والقوة العاملة والكفاءات العلمية، وكذلك تهدف إلى المتاجرة بالشعب السوري واستخدامه كورقه ضغط على أوروبا والمجتمع مع الدولي لتحقيق مصالحه".

وأوضح البيان أن الدول الأوروبية تستغل قدرات الشباب لتوفير اليد العاملة "لا يخفى على أحد أن استقبال المهاجرين في الدول الأوروبية أصبح مشروعاً استثمارياً لتوفير اليد العاملة وبناء الاقتصاد بأقل التكاليف".

(م ح/آ)

ANHA