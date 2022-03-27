​​​​​​​حزب سوريا المستقبل في منبج يحتفل بالذكرى الرابعة لتأسيس الحزب

وشارك في الاحتفالية أعضاء من المؤسسات المدنية والعسكرية ووجهاء وأعيان مدينة منبج, وذلك في قلعة نجم التابعة لخط الحية في الجهة الشرقية لمدينة منبج.

وبدأت الاحتفالية بوقوف الحضور دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء, ومن ثم ألقى نائب رئاسة مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج محمد بركل كلمة قال فيها: "هواء دمشق كانت تفوح منه رائحة الياسمين إلا أن نظام الحكم الاستبدادي بتسلطه القمعي أودى بسوريا إلى نفق مظلم وجعل من هواء دمشق تفوح منه رائحة البارود".

وأضاف: "ما كان موقف المعارضة السورية الهشة التي لم يكن لديها مشروع ورؤية سياسية سرعان ما تحولت من منقذ للشعب السوري إلى مساهم في تدمير سوريا, فكان لابد من وجود حزب يخرج سوريا من النفق المظلم، ففي مثل هذا اليوم تم تأسيس حزب سوريا المستقبل إيماناً منا أن هواء دمشق ستعود وتفوح منه رائحة الياسمين".

وبدورها أشارت الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل في منبج ابتسام عبد القادر خلال كلمة ألقتها إلى "أن حزب سوريا المستقبل منذ تأسيسه أعطى للمرأة المجال لتكون ريادية وطليعية في كافة المجالات، وتشارك في الحياة السياسية بكل إرادة قوية, ويرى الحزب أن حرية المرأة قضية ضرورية لبناء مجتمع حر وتجاوز الجهل والتخلف".

تلتها كلمة الرئاسة المشتركة لمجلس شباب حزب سوريا المستقبل في منبج عدنان خليفة الذي قال: "إن مرحلة الشباب هي مرحلة العطاء والثروة المتينة التي بصلاحها تنهض البلدان, وفي هذه المناسبة نؤكد أننا سنعمل دائماً بكل طاقاتنا من أجل تحقيق الأمن والأمان لبلدنا وشعبنا".

واختتمت الاحتفالية بعقد الحضور حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية والفلكلورية.

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ANHA