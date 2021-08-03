​​​​​​​حزب سوريا المستقبل في الطبقة يدعو الأهالي للتكاتف لوضع حد للمجازر

تعتبر مجزرة شنكال من أكبر المجازر بشاعة وفظاعة في تاريخ الإنسانية الحديث لهول ما حدث فيها من تواطؤ المجتمع الدولي و القوى المحلية التي تخلت عن الشعب الإيزيدي وتركته ضحية سيوف داعش حيث تعرض للقتل والخطف والتشريد وسبي النساء.

وفي هذا الصدد قال ممثل مكتب العلاقات لحزب سوريا المستقبل في الطبقة مثنى عبد الكريم: "إن هذه الذكرى السابعة للإبادة التي ارتكبت بحق أهلنا في شنكال من قبل الإرهاب الداعشي بحجه تكفيرهم وحجة أنهم غير مؤمنين وراح ضحيتها الآلاف من الإيزيديين ما بين رجال ونساء وأطفال وتعرض آلاف النساء للسبي والقتل".

وأضاف عبد الكريم: "إن الهدف من هذه الإبادة هو القضاء على الدين الإيزيدي والتغيير الديموغرافي في شنكال من قبل داعش وداعميه".

وأدان عبد الكريم :"هذا الإجرام بحق الشعب الإيزيدي في جميع أنحاء العالم وبخاصة أهلنا في شنكال وهذه الجريمة يجب أن يتم الاعتراف بها كإبادة جماعية ومحاسبة مرتكبيها والداعمين لها".

ودعا عبد الكريم :"جميع المكونات التكاتف للقضاء على إرهابيي داعش وسحقهم والتخلص منهم، ليس فقط عسكرياً بل والقضاء عليهم أيديولوجياً لتجفيف منابع هذا الفكر المتطرف".

وعن حملة هاشتاغ للمطالبة باعتراف دولي بالإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق المكون الإيزيدي في شنكال بتاريخ 3 آب 2014، قال عبد الكريم "سندعم هذا الهاشتاغ لإيصال صوت الشعب الإيزيدي".

وفي الختام طالب عبد الكريم" المجتمع الدولي بأن يأخذ دوره الحقيقي لإجبار جميع دول العالم على الاعتراف بالإبادة التي حصلت بحق الشعب الإيزيدي".

(م)

ANHA