​​​​​​​حزب إيزيدي يرفض التهديدات التركية وينتقد صمت الحكومة العراقية

يسعى الاحتلال التركي إلى توسيع رقعة احتلاله، وشن المزيد من الهجمات خارج حدوده، بينما هدد أردوغان وبشكل علني قضاء شنكال في باشور كردستان(جنوب) بالهجوم.

وردًّا على ذلك، أصدر حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، اليوم بياناً إلى الرأي العام، قرئ من قبل عضو المكتب السياسي للحزب حيدر رشو، أمام مكتب الحزب في ناحية سنوني بشنكال.

وجاء في البيان: إلى الأمم المتحدة، وإلى الحكومة العراقية، نقول إن شنكال ليس للبيع وليس للمساومات السياسية، وندين التصريحات التركية الداعمة للإرهاب".

وأضاف "أين الدولة العراقية من هذه التصريحات المعادية، وأين البرتوكولات الدولية الموقعة بين الدول الجارة، هل العراق ليس له سيادة".

وتابع" العراق أصبح ساحة لتصفية الخصوم، والشعب هو من يدفع الحساب.

واختتم البيان "نقول سندافع عن شرفه وأرضه وجبله الشامخ، جبل البطولات والتضحيات، ولن نتنازل عن مكتسبات الشهداء الذين قاموا داعش وحرروها من رجسه القذر وسنقاوم ضد أي هجوم".

(سـ)

ANHA