​​​​​​​حزب بوتين يعلن فوزه بأغلبية الثلثين في الانتخابات التشريعية

وكانت نتائج أولية صادرة عن لجنة ​الانتخابات​ المركزية في ​روسيا​، كشفت أن حزب الرئيس ​فلاديمير بوتين​، "روسيا الموحّدة"، فاز في انتخابات مجلس الدوما (الغرفة الأدنى لبرلمان ​البلاد​) بنسبة 38.57% من مجموع الأصوات.

ويتطلب الوصول إلى مجلس الدوما، الذي يبلغ عدد نوابه 450 شخصًا، تجاوز الأحزاب المشاركة في الانتخابات عتبة 5% من أصوات الناخبين.

ودخلت روسيا، صباح أمس الأحد، في اليوم الثالث والأخير من عملية التصويت في انتخابات الدوما (مجلس النواب، الغرفة السفلى بالبرلمان الروسي).

وجرت الانتخابات في مجلس الدوما بدورته الـ 8 من 17 إلى 19 أيلول الجاري، وشارك فيها 14 حزبًا.

(د ع)