​​​​​​​حزب بوتين يعلن فوزه بأغلبية الثلثين في الانتخابات التشريعية

وكانت نتائج أولية صادرة عن لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، كشفت أن حزب الرئيس فلاديمير بوتين، "روسيا الموحّدة"، فاز في انتخابات مجلس الدوما (الغرفة الأدنى لبرلمان البلاد) بنسبة 38.57% من مجموع الأصوات.
ويتطلب الوصول إلى مجلس الدوما، الذي يبلغ عدد نوابه 450 شخصًا، تجاوز الأحزاب المشاركة في الانتخابات عتبة 5% من أصوات الناخبين.
ودخلت روسيا، صباح أمس الأحد، في اليوم الثالث والأخير من عملية التصويت في انتخابات الدوما (مجلس النواب، الغرفة السفلى بالبرلمان الروسي).
وجرت الانتخابات في مجلس الدوما بدورته الـ 8 من 17 إلى 19 أيلول الجاري، وشارك فيها 14 حزبًا.
(د ع)