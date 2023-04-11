​​​​​​​حزب اليسار الأخضر يرشح 193 امرأة للانتخابات البرلمانية

قدمت الأحزاب السياسية في تركيا وباكور كردستان (شمال كردستان)، قوائمها الخاصة بانتخابات 14 أيار إلى المجلس الأعلى للانتخابات الأحد (9 نيسان).

من بين هذه الأحزاب، حزب اليسار الأخضر الذي تضمنت قوائمه أكبر عدد من المرشحات، حسب ما نقلته وكالة روج نيوز.

* ضمت قائمة 600 شخص من حزب العدالة والتنمية، 113 مرشحة.

* في قائمة حزب الشعب الجمهوري التي تضم كلاً من حزب DEVA، وحزب المستقبل، وحزب سعادات والحزب الديمقراطي، ترشحت 153 امرأة.

* و145 امرأة من مرشحي حزب الجيد الذي يشارك في الانتخابات بقائمة مختلفة.

* رشح حزب الخضر اليساري 193 مرشحة، من بين 490 مرشح من حزب اليسار الأخضر، الذي سيخوض الانتخابات تحت مظلة تحالف الكدح والحرية هن من النساء. وقدم حزب العمال التركي (TIP)، وهو جزء من التحالف، ولكن بقائمته التي لن تدخل الانتخابات في 18 مقاطعة، 161 امرأة كمرشحات من بين 398 مرشح.

وفقاً للقوائم المقدمة إلى المجلس الأعلى للانتخابات، رشح حزب العدالة والتنمية 4 نساء، وحزب الشعب الجمهوري 11 امرأة، وحزب الجيد 6 نساء من الصف الأول في المقاطعات. وكان هذا الرقم 30 في حزب اليسار الأخضر، ومن ناحية أخرى وضع حزب العمال التركي 28 امرأة في المركز الأول.

ونسبة النساء في قوائم المرشحين للأحزاب هي على النحو التالي: حزب العدالة والتنمية 18.83 في المائة، حزب الشعب الجمهوري 26.33 في المائة، حزب الجيد 25.84 في المائة، حزب اليسار الأخضر 39.38 في المائة، الحزب الإسلامي التركي 40.45 في المائة.

يذكر أنه في انتخابات 24 حزيران/ يونيو 2019، كان هناك 126 مرشحة في قائمة حزب العدالة والتنمية، و137 مرشحة في قائمة حزب الشعب الجمهوري. حزب الشعوب الديمقراطي الذي سيدخل انتخابات 14 أيار المقبل كحزب الخضر اليساري رشح 230 امرأة.

(ي م)